"Te doy 5 mil pesos si me compruebas en qué momento y en dónde dije eso", gritó Galilea a la señora. "Hay que ser feliz, mamacita".

Desde #ElCamioncitoDeHoy Galilea Montijo jugando Adivina el Peso y mas diversión te espera...#CómoAndasDelUruchurto pic.twitter.com/AdOhIYlQ9g — Programa Hoy (@programa_hoy) August 17, 2018

Durante la grabación del programa Hoy en una mercadoLa conductora decomo se le ha llamado a la sección para salir a recorrer la ciudad y grabar el programa, una señora no le agradó la presencia de Galilea Montijo en el mercado Oliver del Conde,Cuandosalía del mercado, una señora le gritó: ¡vete del país!La conductora de Televisa no se quedó con las ganas de responderle.El video fue difundido en las redes sociales, y es que se hizo referencia a una falsa información que aseguraba que Galilea Montijo había dicho que si ganaba Andrés Manuel López Obrador se iba del país.La conductora de Hoy ha declarado que jamás dijo eso y que es falso, este viernes Galilea no se aguantó y se enojó respondiéndole a la señora enfrente de cientos de seguidores que fueron testigos del reclamo de la presentadora de Televisa.