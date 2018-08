Adrian Peña Miranda, director general de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato comentó que la calidad de la vivienda ha subido bastante, y que “lamentablemente el poder adquisitivo de las personas, no ha ido a la par del valor de las acciones y eso ha propiciado de que se nos estén resagando personas de bajos ingresos”.

“Hay va de por medio un subsidio federal y en el caso de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, el Gobernador también le asigno un subsidio estatal”, declaró Adrían Peña.

“Esa contabilidad la traemos al último informe del señor Gobernador, todavía falta lo que se está generando en los últimos meses y yo creo que con el favor de Dios si llegamos a las 450 mil acciones, igual hasta las 500 mil”, expresó el Director.

“Hay acciones pequeñitas en monto pero de mucho impacto social, hay acciones en el caso de una vivienda, pues imagínese más o menos la vivienda si le pone un predio un costo promedio a todo son como 300 mil pesos”, dijo Peña Miranda.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De acuerdo al titular de la Comisión de Vvivienda, INFONAVIT ha cambiado mucho sus esquemas en apoyo del trabajador, como el programa que se tiene actualmente de “Esta es tu obra” el cual va orientado a los derechohabientes pero que no alcanzan a calificar para un crédito.En lo que va del sexenio de Miguel Márquez Márquez se han realizado 420 mil acciones de vivienda superando casi en un 116 por ciento la meta que se tenía contemplada al inicio de la administración del Gobernador, así lo dio a conocer Adrian Peña Miranda, director general de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato.De las 420 mil acciones, aproximadamente 160 mil son casas, lo que superó la meta que era de 150 mil hogares entregados que se tenía a inicios de la administración estatal.Según Peña Miranda de 100 personas que reclaman una solución de vivienda, de 15 a 17 están afiliadas a algún sistema (INFONAVIT, FOVISSTE, etc), y de 85 a 83 personas no estan afiliados, por lo que se está implementando un programa a nivel Federal con el que se pueda atender a estar personas.Los Municipios del corredor industrial, como: León, Silao, Salamanca, Celaya, San José Iturbide y San Felipe, son algunos de las localidades donde más se ha visto un movimiento en créditos para la adquisición de un hogar.