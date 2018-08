¿Fue la inundación un hecho provocado?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Saber sí la trágica inundación de Irapuato en el año de 1973 que hoy cumple 45 años fue un fenómeno que provocó la naturaleza o se desencadenó debido a la decisión de personas en el poder en aquel entonces, siempre ha sido un debate entre los irapuatenses.El día de ayer con motivo de la conmemoración del aniversario del acontecimiento el Archivo Histórico de Irapuato presentó el libro que revela la respuesta a dicha incógnita, titulado “¿Fenómeno natural o provocada por el hombre? La inundación de Irapuato de 1973” y escrito por el historiador irapuatense Durvin Tarik Flores Gallaga.“En el libro se plasma una propuesta que responde sí realmente fue provocada por el Gobierno o fue un fenómeno natural, no diré la respuesta, pero invito al público a que lo lea, considero que puede ser una lectura amena dentro de ese trance”, dijo.Reiteró que en su libro se llega a una conclusión sobre las causas del desastre y la respuesta se justifica con base en la investigación que realizó durante dos años.El escritor señaló que el libro está disponible en las instalaciones del archivo histórico y es gratuito para el público en general.Una de las ideas centrales de este libro, a decir del escritor, es expresar como después de la catástrofe Irapuato renace y comienza su verdadera transformación de un pequeño pueblo a la gran ciudad que es hoy, que dejó la agricultura para comenzar con la industria.“Surge a partir de las diversas versiones que se manejan en Irapuato, sí bien es un tema muy interesante y todavía es un tema que hace mucho ruido, puedo decir que es uno de los máximos acontecimientos que han marcado a la ciudad, a partir de esa inundación cambió la sociedad”, señaló.Explicó cómo después de que las viviendas eran en su mayoría de adobe, material que no resistió al agua y terminaba por derrumbarse, se tuvo la necesidad de crear nuevas colonias a base de concreto lo que está relacionado con la salida de la agricultura que antes era típica en la ciudad.“Allá donde eran cultivos se tuvieron que construir casas de concreto, habían campesinos que perdieron todo y se vieron en la necesidad de vender el terreno, además la zonageográfica de Irapuato provoca que haya encharcamientos severos cada que llueve la agricultura se ha ido reduciendo y da paso a la industria”, señaló.Recordó que en la etapa de la inundación la ciudad rondaba los 200 mil habitantes mientras que hoy ya son más de 500 mil.La posibilidad de una nueva inundación en Irapuato es complicada debido a los cuidados que se han implementado desde entonces sin embargo, es posible.“Creo que es difícil más no imposible, ya se han hecho muchos trabajos de tinte hidráulico, de presas, limpieza constante ríos, sin embargo, por la ubicación del terreno está latente de que haya otra inundación o zonas que se aneguen”, recalcó.Los esposos Juan Romero Patlán y María Leticia Ortiz Jiménez recuerdan cómo vivieron la tragedia durante su infancia.“Vivía en Barrio Nuevo, trabajaba en una fábrica de fresa atrás del Telecable, nos avisaron que tapáramos todos los cuartos de congelación que porque venía el agua, nos mandarona traer tabique a la colonia Juárez para tapar las puertas de la congeladora, pero ya no alcanzamos a regresar porque el agua ya entraba con fuerza, entonces nos dijeron que mejor nos fuéramos a nuestras casas”, recordó Juan Romero Patlán.Explicó que en su casa taparon con tabiques la entrada para evitar el paso del agua, sin embargo, esta empezó a brotar de las alcantarillas.“Tapamos las puertas con tabiques para que no entrara el agua, pero la sorpresa fue que empezó a brotar de las alcantarillas y los lavabos, ya como a las 5 de la tarde ya casi llevaba dos metros, ya después de las diez de la noche toda la gente ya estaba en los techos, pero casi no había casas de concreto eran de abobe entonces empezaron a deshacerse”, recordó.Señaló que durmieron en el techo el sábado, el domingo y parte de lunes, hasta que el día martes bajaron a buscar comida. Añadió que casi toda la colonia Barrio Nuevo se derrumbó debido a la estructura, incluida su casa que aunque no se derrumbó por completo representó grandes pérdidas.“Punteamos todo el techo de la casa para poder sostenerla un rato se cuarteó pero no podíamos habitarla por miedo a que se fuera a caer, hasta que tiramos la entrada de la casa y cuartos, todo se destruyó, luego duramos como tres años con techos clandestinos hasta que nos hicimos un dinerito y empezamos a construirlo de nuevo con material moderno abobe ya no”, finalizó Juan Romero.“En aquel entonces tenía 14 años vivíamos por Guerrero donde está el mercadito, pero el agua no llegó de la calle salía de los drenajes”, platicó María Leticia Ortiz Jiménez.Recordó la incertidumbre que ella y su familia vivieron cuando creyeron que el techo de su casa no resistiría por lo que tuvieron que refugiarse en un templo de la Zona Centro.“Pensamos que la casa no iba a aguantar entonces nosotros y los vecinos nos amarramos con una cuerda y caminamos por la orilla de las casas que era de teja hasta que llegamos al Templo de la Luz, ahí no resguardamos y pasamos toda la inundación como tres días”, dijo.Por último, manifestó que cuando el agua bajó la ciudad se veía sucia y desolada.“Había ratas muertas, víboras, personas, lodo, todo se echó a perder, mi casa no se cayó, pero si se echó a perder todo, lavamos las paredes con lodo, pero seguía oliendo mal, hubo mucho muerto aunque dicen que no”, finalizó.Habitantes tenía la ciudad aproximadamente en 1973Es la cifra superada de habitantes actualmente.