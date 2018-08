Hasta el momento, seis buscan la Comisión de Derechos Humanos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hasta el momento, son seis los aspirantes que buscan la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (). Este lunes concluye el periodo de registro.A continuación te presentamos un recuento de sus perfiles.El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Alfredo Alcalá Montaño, expuso que junto con sus documentos de registro hizo la entrega de seis carpetas con las que dice demostrar 18 años de trabajo en el ramo de los derechos humanos.Salvador Franco Cravioto expuso que aunque no haya estado dentro del activismo, sí tiene casi 18 años en el estudio del tema y considera que es un servidor público con experiencia que puede impulsar el trabajo de la CDHEH.El presidente de la asociación Defensa Integral en Derechos Humanos de Hidalgo, mencionó que su principal objetivo en caso de ser electo presidente de la CDHEH, será recobrar la confianza de la ciudadanía hacia la dependencia.La doctora en Ciencias Políticas acudió al Congreso de Hidalgo para registrarse y contender por la titularidad del organismo autónomo. En su cuenta de Facebook mencionó la importancia de la participación de las mujeres en el proceso de selección.“Con mi inscripción y la de Alfredo Alcalá el Congreso no podrá argumentar que no había perfiles ciudadanos calificados”.Al continuar con el proceso para participar en la selección del presidente de la CDHEH, también se registró la abogada Magda Ivonne Elizalde Sánchez.El expresidente del Tribunal Electoral de Hidalgo, Alejandro Habib Nicolás, también se registró como candidato a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH).Cuando fue presidente magistrado del organismo electoral, partidos de oposición cuestionaron su militancia en el Revolucionario Institucional (PRI).