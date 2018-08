Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A más de una semana de que se iniciarán trabajos para la sustitución de una junta en la parte alta del distribuidor Benito Juárez, los trabajos no se han concluido Además de que ahora ya son dos los puntos con este problema sin reparar todavía.El pasado 9 de agosto a m dio cuenta de que en el sentido sur-norte del distribuidor se habían iniciado labores para reponer un tramo metálico en una de las juntas del puente principal.Pero 9 días después, la reparación no se ha concluido y se mantiene un cierre parcial en la parte alta del puente.Pero además en esos mismos carriles aproximadamente 200 metros más adelante, otra reparación similar fue iniciada pero aún no se ha concluido.Cabe recordar que estos trabajos están siendo ejecutados por el área de mantenimiento de la Dirección de Obra Pública Municipal.