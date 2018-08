Las víctimas fueron identificadas como Erick Armando Vela Romero, de entre 25 y 30 años, quien era cliente del lugar y Felipe Navarro, de 48, que trabajaba como valet parking.



Y activan código rojo

Los bares atacados de manera simultánea fueron, ubicados estos tres en la, en la, a no más de 200 metros de distancia entre sí.De acuerdo con una fuente policiaca, un valet parking del antro Mansao fue ejecutado en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la Avenida Lincoln y Graciano Bortoni, en la Colonia Graciano Bortoni.En ese lugar, también una mujer presuntamente de origen sudamericano resultó herida.A unos 100 metros de ahí, en el, en Lincoln y San José, en la Colonia San Jorge, fueron, entre éstas una mujer, aseguró el informante.Se reportó que Cinthya Vega Simón, de 33 años, quien trabaja como bailarina, sufrió un balazo en el abdomen, mientras que el cadenero Antonio Cruz Morales, de 46, recibió un balazo en la pierna izquierda.La fuente señaló que los ataques fueron cometidos aparentemente por los mismos hombres armados.En el bar Black sólo hubo disparos a la fachada, aseguraron fuentes policiacas.Otro ataque ocurrió en elde Pablo A. González, en la, en donde dos personas fueron ejecutadas.También se reportó un ataque a balazos en el Bar Tolo’s, ubicado en Platón Sánchez y Tapia, donde un cliente identificado como Rodolfo Flores Almaguer, de 64 años, fue herido en el cuello.En Segunda de San Francisco y Héroes del 47, en la Colonia Cantú, se reportó un muerto y dos heridos en el ataque cometido a la medianoche contra el bar Jecha’s, dijo el informante.Aunque inicialmente se reportó que en el bar La Junta, en Anaya y Guerrero, quedaron daños en la fachada y en autos estacionados y que no hubo personas heridos, después trascendió que dos lesionados en el lugar fueron al hospital por sus propios medios.A los sitios de las agresiones se movilizaron policías de Monterrey,Las autoridades buscan alguna relación entre los ataques cometidos esta noche y los del 7 de julio pasado, cuando fueron asesinadas 12 personas en distintos bares de Monterrey, Guadalupe y Juárez.Luego de las agresiones, las autoridades policiacas estatales activaron el Código Rojo.Unos, entre policías y efectivos del, implementaron filtros de seguridad en avenidas y en los limites de los municipios del área metropolitana.La acción prácticamente cercó el Municipio de Monterrey, escenario donde se llevaron a cabo todos los atentados de esta jornada violenta.Una fuente de la corporación explicó que no se tenían muchos datos de los vehículos en los iban los grupos armados que provocaron el terror en los negocios.En uno de los eventos, testigos dieron como dato que los sicarios iban en un, y en otro ataque que los sujetos escaparon en un vehículo oscuro, sin precisar características.En los puntos de revisión, según se informó, no detuvieron a personas relacionadas con los hechos registrados durante la madrugada.