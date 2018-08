Policía argentina amamanta a bebé ajeno en un hospital y la foto se viraliza

La fotografía de una agente de policía de Argentina que amamantó a un bebé ajeno, que estaba internado en un hospital infantil, se ha vuelto viral y ha conmovido a miles de usuarios. Celeste Ayala se encontraba la noche del pasado martes en el hospital de niños Sor María Ludovica de La Plata, en Buenos Aires, realizando su recorrido habitual cuando escuchó el llanto insistente de un bebé en una de las salas.



Al ver que el infante no dejaba de llorar y se llevaba la mano a la boca, la mujer supuso que podía tener hambre y pidió permiso a los encargados del sector para amamantarlo. Según información del hospital, el bebé era el menor de seis hermanos que habían sido separados de sus padres tras ser abusados, y el pequeño había sido hospitalizado por un grave estado de desnutrición.



Los médicos le advirtieron a la ocial sobre la "mugre y el olor" que tenía el niño, pero la mujer, quien recientemente dio a luz, no le dio importancia y se sentó a amamantar al pequeño. "Fue un momento muy triste, me partió el alma verlo así. La sociedad tiene que sensibilizarse al máximo ante estas cosas que afectan a los nenes, no pueden seguir pasando”, dijo la agente. Ayala pertenece al Comando de Patrullas de Berisso y se encontraba cubriendo el servicio de sus horas de Policía Adicional (Polad), en las que los policías pueden brindar seguridad a diferentes organismos cuando no están en servicio. Marcos Heredia, uno de sus compañeros del cuerpo policial, fotograó el gesto de la mujer y la publicó en Facebook, donde se viralizó y ha sido compartida por miles de usuarios.



"Quiero hacer público este gran gesto de amor que tuviste hoy con ese bebito, que sin conocerlo no dudaste y por un momento cumpliste cómo si fueras su madre, no te importó la mugre y el olor como los señores profesionales del hospital manifestaban", señaló en su publicación.



Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx