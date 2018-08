Teoría de restricciones

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Como muchos mexicanos, con aliento por las expectativas depositadas en los nuevos gobiernos. Conociendo de cerca experiencias exitosas como Singapur, estoy seguro que un nuevo gobierno es una oportunidad para que un País pueda construir proyectos innovadores que generen riqueza y prosperidad. Son gobernantes honestos, pero también eficientes, los que lo consiguen. La cuestión es ahora cómo generar riqueza, castigando implacablemente a la corrupción y a la delincuencia. Precisamente el éxito de la economía de Singapur se basó en un modelo de gestión empresarial del Estado: maximizar la utilidad social, aplicando incluso la pena de muerte a quien infringe la ley.Esto tiene aplicación para el nuevo gobierno federal. AMLO ha convencido a los mexicanos que debemos enfocarnos en eliminar la corrupción y en reducir costos del gobierno. Allí estamos todos con él. Sí. Pero lo que no hemos escuchado, lo que no está en el discurso, es cómo propone incrementar las ventas, las exportaciones, diversificar la economía, provocar la innovación. Su discurso está solo en la reducción del gasto, pero hoy se trata de conducir a la población a que incrementemos la productividad.Sí; requerimos maximizar la “facturación” eliminando las restricciones. Debemos aumentar la venta de nuestros productos y no fijarnos solo en reducir los costos; hoy es aumentar al máximo la producción de la empresa México. Esto es la teoría de las restricciones, conocida también por su acrónimo en inglés: TOC (Theory of Constraints) y que fue formulada por el físico israelí Eliyahu M. Goldratt. La teoría de las restricciones es una filosofía de administración que se basa en métodos científicos para interpretar y optimizar sistemas integrados.Goldratt en su libro La Meta, escrito en forma de novela, trata principalmente dos temas: la capacidad finita de producción y el cuello de botella.Además, plantea las limitaciones de la contabilidad de costos tradicional. La Meta describe el entorno de una empresa manufacturera norteamericana sentenciada en los años noventa a la liquidación; su gerente, Alex Rogo, tiene tres meses para recuperar la rentabilidad de la empresa y la estabilidad en su familia.Esta teoría postula que, en un proceso “multi tarea” (como el de un País), el ritmo será dictado por el ‘engranaje’ más lento; en nuestro caso, las economías menos desarrolladas como las del sur del País. Nuestro ritmo de producción, distribución y comercialización nacional se ve hoy limitado por la velocidad de nuestros procesos de abastecimiento; esto último se convierte en una restricción que perjudica el proceso. Por ello, la teoría de las restricciones sugiere a las empresas dirigir sus esfuerzos en estos puntos críticos para optimizar el proceso más débil y, como consecuencia, lograr mejoras en la actividad integral de la organización.La gran restricción nacional es nuestra capacidad de generar productos de mayor valor, a partir del presupuesto nacional (capital de trabajo y capital de inversión). Las restricciones para Goldratt pueden ser físicas (capacidad de recursos, provisión de materiales, etc.), de mercado o recursos humanos, entre otros. Según esta teoría, para implementar una solución a gran escala en la organización, se debe identificar primero la restricción (también llamado ‘cuello de botella’), decidir cómo explotarla para mejorar la gestión, subordinar todos los elementos restantes (indicadores, departamentos, reglas, etc.) a la decisión tomada en el paso anterior, incrementar la capacidad de la restricción y, finalmente, volver al primer paso para trabajar de forma permanente con cualquier nueva restricción que aparezca.Si México es la empresa, se trata de incrementar la capacidad de facturación que tienen los centros más productivos en el norte del País, eliminando los “cuellos de botella” de las zonas del sur que tienen menor productividad. La ganancia (throughput) es el índice que revela la generación de dinero que logra la empresa a través de las ventas. La ganancia corresponde al valor de los productos vendidos, menos los valores pagados por concepto de materiales, comisiones a vendedores, transporte, etc. Los gastos operacionales son constituidos por todo el dinero que la empresa gasta transformando el inventario en ganancia. Aquí se consideran gastos operacionales los salarios directos, indirectos y administrativos; igualmente, todos los demás gastos, como intereses bancarios, depreciación de maquinaria; etc., independientemente de si se realizan o no las ventas.El enfoque para México no está solo en reducir costos de producción (gasto público) sin incrementar la facturación, pues es para Goldratt un camino equivocado si no eliminamos las restricciones. Los sectores económicos de México son las “líneas de producción”; la corrupción elimina costos, pero no incrementa las ventas. La maximización de la ganancia (throughput) solo viene de la competitividad de los productos y, por tanto, de las ventas. Los esquemas burocráticos de reducción de costos llevan a la pérdida de la competitividad; el enfoque correcto es incrementar las ventas sin perder de vista los costos.AMLO tiene un paradigma lógico desde la burocracia (ha vivido del gobierno siempre) donde está asegurada la nómina. Excelente idea el reducir el gasto; lo exigimos por décadas la oposición. Pero hoy se trata de conducir a la economía nacional hacia la productividad. Es orientar el discurso presidencial hacia la innovación en un mercado global abierto; es renegociar el NAFTA en mejores condiciones para el País; en reactivar la economía nacional con el consumo interno; en dar apoyos a los emprendedores innovadores; en agregar valor al producto nacional. Se trata, como decía Goldratt, de aumentar la velocidad del inventario maximizando el throughput nacional. Se trata, en mi opinión, de no fijarnos en los costos, sino en orientarnos a aumentar la facturación, como lo plantea la Teoría de Restricciones.