La primera compañía minera pensada en la explotación comercial de asteroides fue Planetary Resources y fue fundada en 2012 en los Estados Unidos, esta fue seguida por la compañía Deep Space Industries y otras más que no desean quedar fuera de este lucrativo negocio.En este año la administración del presidente Trump canceló el presupuesto de la NASA para la misión ARM -Asteroid Rediect Mission- (Misión para el Redireccionamiento de Asteroides) cuyo propósito era entre otras cosas desarrollar y probar la tecnología para capturar y poner en órbita alrededor de la Tierra a asteroides con valor comercial. Esta acción presidencial deja completamente en la iniciativa privada la realización de este proyecto. Vale recordar que asesores de la banca de Goldman Sachs afirman que: “La barrera para invertir en la minería espacial de asteroides es grande pero es de índole psicológica y no financiera ni tecnológica”. Un estudio del Instituto Tecnológico de California (Caltech) calcula el costo de una misión de esta naturaleza en dos mil seiscientos millones de dólares que coincide con el costo estimado para el proyecto ARM de la Nasa anteriormente mencionado. Puede parecer mucho dinero pero el costo para una mina de tierras raras en la Tierra puede alcanzar fácilmente mil millones de dólares, por otra parte no se debe olvidar que un asteroide del tamaño de un campo de futbol puede contener entre otras cosas, cincuenta mil millones de dólares de platino.Los diferentes estudios de asteroides realizados con telescopios terrestres y con las naves Galileo y Dawn de la Nasa han proporcionado una enorme cantidad de información sobre estos objetos sin embargo la más completa y valiosa ha sido la proporcionada por la nave japonesaHayabusa que en el año 2010 fue la primera nave en “aterrizar” en un asteroide, tomar muestras y regresar a casa. Todos estos estudios han mostrado que esencialmente hay dos clases de asteroides de interés para las compañías mineras: Aquellos ricos en metales del grupo del platino (rutenio, rodio, paladio, osmio, iridio y platino). Estos metales generalmente se encuentran en niveles muy profundos de la corteza terrestre. Y aquellos ricos en agua, que en el espacio es muy importante no solo como recurso vital para beber sino también porque el agua es muy eficiente como escudo protector contra la radiación. El agua será esencial en el diseño de las bases lunares que actualmente están proyectando empresarios como Elon Musk (fundador de SpaceX) y Jeff Bezos (fundador de Blue Origin). El problema es que el agua es muy pesada y llevarla desde la Tierra es muy costoso (es allí donde radica la rentabilidad financiera). Cada botella de agua que se envía al espacio desde la Tierra (que en cualquier Oxxo cuesta ocho pesos) tiene un costo de entre nueve mil y cuarenta y tres mil dólares cada una, esta es la razón por la que laEstación Espacial Internacional y casi todas las naves espaciales tienen sistemas para reciclar este precioso líquido. Por cierto, se calcula que el más grande asteroide conocido, Ceres, podría contener más agua que todo nuestro planeta.En el año 2013 Martin Elvis, astrofísico de la Universidad de Harvard, calculó que con la tecnología actual habría aproximadamente diez asteroides ricos en metales y dieciocho ricos en agua a nuestro alcance que podrían explotarse. Actualmente la compañía SpaceX ha desarrollado cohetes más poderosos ampliando de este modo las posibilidades de minería de asteroides pues con estos cohetes se puede llegar más lejos y por tanto los datos de la estimación anterior podrían incrementarse en un factor de diez. La compañía británica Asteroid Mining Corporation planea para el 2020 enviar un satélite explorador hindú (Asteroid Prospecting Satellite) como preparación para misiones futuras. Se eligió comprar este satélite en la India pues era “órdenes de magnitud más barato que en cualquier otro lado”.Aunque legalmente nadie puede ser propietario de un asteroide, el Acta Espacial norteamericana del 2015 permite a las compañías mineras ser propietarias de los materiales que extraigan de cuerpos en el espacio. Luxemburgo, Gran Bretaña y Latvia ya han redactado legislación similar preparando el camino para el lucrativo negocio de la minería espacial.