El maíz o el cañón, están ahora del lado de la oposición…

La Política es local…

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Íñigo Javier Rodríguez TalancónEl maíz o el cañón, están ahora del lado de la oposición…Un amigo, incrédulo sobre la integración de un bloque opositor mayoritario que asuma la agenda de gobierno en el Municipio, me comentaba que el PAN sólo necesita de un regidor traidor para hacerse de esa mayoría…Me argumentaba, sin entender realmente lo que significa ser mayoría en el Ayuntamiento, que sería tan fácil como Maicear o lanzar cañonazos irresistibles, a cualquiera de los regidores de ese pretendido bloque opositor…Es obvio que tampoco entendía de qué lado está ahora ese maíz o ese cañón, de tentadora explosión corruptora.Y no porque sugiera lo contrario, esto es, que ese pretendido bloque opositor pudiera ejercer en modo adversativo cualquier compra de voluntades, pero con los panistas, sino porque su condición mayoritaria le permitiría también hacerse con el control de la administración del Municipio y determinar el manejo de sus presupuestos.O dicho de otra forma, ahora los panistas en minoría estarán en franca inopia política y administrativa; situación que también les negaría la tenencia, o el acceso, a cualquier maíz o cañón corruptores.Y es que la hipotética compra de voluntades de opositores resultaría bastante absurda, dada la situación de que les corresponderá a ellos llevar la batuta en el Ayuntamiento…Quizás algunos de los regidores de oposición electos, aún no tengan plena conciencia de la importancia que les presupone ser mayoría integrándose en un bloque opositor, lo que les permitirá determinar las agendas del próximo gobierno y preparar la alternancia.Por ello, dejarse maicear o permitirse ser blanco de un cañonazo corruptor, por parte de estos panistas alicaídos, sería un acto de inconmensurable estupidez; sería tanto como trocar algo muy valioso por un vil plato de lentejas.Varios de esos regidores de oposición tendrían la oportunidad, que no sólo la satisfacción moral de ser coparticipes de la conducción política del Municipio, de iniciar una prometedora carrera política, y pensar, además, en su reelección…Y todo esto, a condición de que vayan juntos, de que se integren como el susodicho bloque opositor; que desoigan los cantos de sirenas que seguramente le entonará ese oficialismo panista decadente, que ya va en retirada.El costo político, para los partidos de oposición o para el que fue candidato independiente, Javier Mendoza, de no tomar oficios e integrar a sus regidores en este necesario bloque opositor, sería demasiado alto.El mandato dado en las urnas es muy claro: la gran mayoría de los Celayenses votamos por ellos, y en abierto repudio al PAN…E incluyendo, como parte substancial y necesaria a este mandato, que las oposiciones asuman el poder para crear una nueva hegemonía en el Municipio.Que no quepa duda: Cualquier traición será duramente castigada por la gente…Además, como he dicho, correspondería a un acto de enorme insensatez y desperdicio, estratégica y moralmente injustificable…@inigorota