Los de la mochila azul…

El mes pasado el escándalo de corrupción fue por lo de las mochilas que compró el gobierno del Estado caras y a una compañía fantasma; y ahora en agosto, son los “pants” o conjuntos deportivos comprados al doble de su valor pero… vamos por partes.El 15 de julio pasado, salió una información publicada de la agencia Reforma en relación a estas mochilas, que decía que el gobierno del estado gastó, indebidamente, 206 millones de pesos del presupuesto de Seguridad Pública para comprar mochilas a un proveedor “desaparecido”. El gobierno estatal hizo tres concursos para la compra de un millón 715 mil mochilas. El primer concurso lo ganó la compañía Solo S. de R.L. de C.V. con domicilio fiscal en Moroléon y la dirección si existe, pero ahí vive una familia desde hace cinco años y no la citada empresa. Pero fíjese usted, estimado lector, aquí viene lo bueno. En un acta oficial del 19 de Marzo del 2015 del gobierno estatal, se hace constar que esta compañía le vendió 632 mil 652 mochilas a un precio de 44.5 millones de pesos pero el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado “corrigió” la suma a favor del contratista, y las mismas mochilas y sin haber causa justificada para ello, terminaron costando 80 millones de pesos. Prácticamente el doble del precio originalmente contratado, lo que obviamente constituye una ilegalidad y grave transgresión a las normas en la materia y se da un presunto, aunque ya ni tan presunto, caso de corrupción. No se justificó, de ninguna manera, esa erogación extra y menos tratándose de una empresa “fantasma”.En el caso de los “pants”, estos que regala, el gobierno azul, (como parte de su campaña permanente anticipada electoral) en primarias y secundarias oficiales, los compra cada uno en 499 pesos, lo que es evidentemente caro porque los compra al mayoreo y realmente cuestan un poco más de la mitad de ese precio, según lo dicen los que se dedican al ramo textil, en Moroleón, y que son ampliamente reconocidos en su ramo. El gobierno estatal adquirió en cuatro años, 900 mil conjuntos deportivos. Estas compras se realizaron en cuatro licitaciones y ¡Oh casualidad! Las ganó el mismo proveedor que es Clothes & More Is (a pa´ nombrecito cursi) en alianza con Manufacturera MyR.En relación a estos altos costos, el gobernador Márquez, en lugar de iniciar una investigación en relación a estos altos costos y presunta corrupción, los justifica diciendo que sería una “locura” fabricar estos uniformes con muchos productores distintos y que por eso no se hicieron en Guanajuato, y todavía para acabarla de amolar dijo que la calidad justifica el precio pagado. Pues ¿Cuál calidad? Pues si esa precisamente mala calidad y el precio que se paga no se justifican. Caray por eso estamos como estamos. Y yo creo que esto es solamente la punta de iceberg de la enorme corrupción que hay en el gobierno estatal. Esto es sólo una pequeña muestra, porque las grandes obras que se hacen de miles de millones de pesos, pues poniéndole bajito un “diezmo” o “moche” pues imaginemos cuanto se roban del presupuesto estos panistas. Y con toda esa corrupción, todavía el pueblo sigue votando ¿por quienes le roban? Por eso es imperativo y es toda una cruzada y reto, conseguir desplazar al Pan del gobierno municipal y estatal. Ya voy a empezar a reunirme con amigos en las colonias populares y comunidades rurales del municipio, para que cobren conciencia de este hecho.POSDATA UNO.- El pasado miércoles 15, más de 350 periódicos de Estados Unidos se unieron contra Trump. Nunca se había visto esto en Estados Unidos, que el repudio contra un presidente fuera tan grande ni tan explícito. Si no saca el Congreso a este loco pronto del poder, puede llevar a una hecatombe mundial en cuestión económica, política y social. De hecho, esta guerra comercial que ya inició dizque para proteger el empleo allá, está teniendo el efecto contrario, porque se están perdiendo empleos y una grave recesión económica está apareciendo en Norteamérica. El derrumbe del dólar es inminente por las locuras que hace este desquiciado. Pero si no hacen algo pronto los legisladores para hacerle el impeachment, pues van a sufrir terribles consecuencias.POSDATA DOS.- La austeridad y ahorrar gastos suntuarios de legisladores y funcionarios de alto nivel, de la siguiente administración federal, es plausible y eso es lo que quiere el pueblo que se haga. Combatir a fondo la corrupción y acabar con los mercaderes de la política es la ruta que se debe seguir. Es una exigencia del pueblo y hasta ahorita se ve voluntad política en Obrador para hacerlo. En relación a lo del nuevo aeropuerto, creo que se debe tomar una decisión acertada y responsable, acabar sí con los manejos corruptos de esta obra, pero ver a fondo si no es más caro no hacer el aeropuerto que hacerlo, por lo avanzado de la obra y las cuantiosas inversiones que ya se han hecho ahí.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio