Un joven de 27 años de edad, fue atacado a balazos mientras estaba afuera de su casa; un tiro en el cuello hizo que su traslado al Hospital General Regional fuera sin sentido pues éste ya no presentaba signos vitales al momento que iba a ser atendido.Los hechos se registraron alrededor de las 10:30 de la noche del viernes, en la casa ubicada sobre la calle Presa Tilostoc esquina con el bulevar Hilario Medina, en la colonia Presitas del Consuelo.Vicente de la Cruz Herrera, de 27 años de edad, estaba afuera de su hogar al parecer platicando con algunos amigos cuando dos hombres, que iban en una motocicleta negra, pasaron frente a ellos y sin decir una palabra, comenzaron a disparar.Los acompañantes del ahora occiso dijeron que corrieron para refugiarse de las balas que iban dirigidas a Vicente, a quien sí lograron alcanzar dos balas, una de ellas en el cuello.De acuerdo con testigos, los agresores vieron caer a su víctima y luego huyeron con rumbo al bulevar Juan Alonso de Torres.Y aunque elementos de la Policía Municipales llegaron rápido al lugar, los familiares de Vicente decidieron no esperar la ambulancia y lo subieron a un auto para llevarlo al, donde los médicos ya esperadan al herido, sin embargo, cuando lo prepaban para atenderlo, Vicente dejó de presentar signos vitales.Al confirmar su muerte, los médicos dieron aviso al Ministerio Público por lo que agentes de las acudieron al hospital y al lugar de los hechos para ubicar testigos que les dieran más detalles.El cuerpo de Vicente fue levantado de la clínica para trasladarlo al anfiteatro y practicarle la necropsia que confirme la causa de su muerte.De manera preliminar se informó que Vicente presentó 8 heridas por disparos de arma de fuego, 4 de entrada y 4 de salida en el cuello y tórax.La víctima era albañil y al parecer no contaba con antecedentes penales, por lo que agentes investigan su entorno familiar, social y laboral para dar con los responsables del crimen.