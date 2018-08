Encuentran cuerpo sin vida en estado de descomposición en colonia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cuerpo de un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizado por vecinos de la colonia La Barranca de Venaderos.Aparentemente también presentó huellas de violencia, pero esto no fue confirmado por las autoridades.El hallazgo se registró después de las ocho de la tarde de ayer en un predio de laen la colonia citada.Vecinos que caminaban por la zona, se percataron que en un terreno abandonado se encontraba un cadáver por lo que sorprendió a habitantes cercanos del lugar y de inmediato llamaron al número de emergencias 911.Presuntamente se trató de un hombre con aparentes huellas de violencia y ya se encontraba en avanzado estado de descomposición.Al confirmar el reporte, elementos de laacordonaron la zona para evitar que se acercaran más vecinos y pidieron una ambulancia por protocolo y certificar el fallecimiento.Más tarde arribó una ambulancia de Bomberos y fue hasta las 10:30 de la noche que confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales.Debido al estado del camino de terracería que conducía al la escena del crimen, agentes ministeriales llegaron minutos más tarde, por lo que entrevistaron a los vecinos sobre la víctima.Peritos de lalevantaron indicios en la zona para después anexarlos a una carpeta de investigación.A las once de la noche el cuerpo fue levantado por personal de Semefo.