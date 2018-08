Lanzan negocios

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con una metodología de uno a cuatro meses, la consultora guanajuatense Askha realiza acompañamiento de empresas para salir al mercado.En ese periodo los emprendedores incuban su idea de negocio, para que se convierta en una PyMe (Pequeña y Mediana Empresa) en operación.Para ello la compañía en creación debe generar ventas, explicó Jorge Carlos Eladio Ortiz Martínez, director general Askha México.La starup tiene cinco años conformada, su perfil de trabajo se divide en tres vías; incubación, plan de negocios y lanzamiento. La recepción de proyectos es aceptada independientemente del impacto de venta, sin importar el rubro al que se dedique, refirió.“Cuando un emprendedor llega con un negocio siendo una idea, estimamos cuatro meses, en ese periodo lo más importante, mas allá del plan de negocio, es la validación del producto que se ponga en marcha y genere ingresos”, indicó.Una vez aceptado lo más importante es que los fundadores tengan compromiso con su proyecto para continuar trabajando.“Existe una megatendencia entre los jóvenes de ser emprendedor un ratito y no es así, el compromiso es hasta que concluya la idea, ponerla en operación y escalarla (que crezca)”.Anualmente la starup acompaña de 12 a 15 empresas, preferimos la calidad que la cantidad -reflexionó-.El trabajo que realizan es un proceso individual de acompañamiento, con diferentes mentores en tecnología de la información, economía, legalidad y finanzas para que el proyecto se pueda nutrir.La compañía se ha enfocado al sector comercial con empresas que fabrican y distribuyen sus productos, servicios , plataformas electrónicas y empresas de base tecnológica.Al momento de lanzar la idea, continúan trabajando con el emprendedor, a la fecha el 80% de las empresas que han lanzado se mantienen activas, “ese es nuestro objetivo que operen”. El servicio no solo es para Guanajuato, están incubando proyectos de Ciudad de México, para ésta las capacitaciones son en línea.Entre los retos que identifica entre los emprendedores del Bajio, refirió que la juventud quiere crear cuestiones tecnológicas y no realizan investigación al respecto. El compromiso y la disposición para modificar su idea original es otro. “Que tengan la humildad para recibir críticas constructivas, eso es lo más complicado”.