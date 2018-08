“Pues (no hubo) nada, simplemente lo de siempre. Peleas, la Demencia; robos, la Demencia; altercados... la Demencia siempre será culpable de todo lo que sucede en el estadio.

A parte de la Demencia no nos dejaron salir, nos cerraban la puerta de la tribuna sur del lado de las canchas de básquet, tuvimos que caminar hacia las puertas contrarias de lado del panteón que estaban abiertas. Cuando salimos ya se estaban escuchando los balazos, fuimos a ver, claro, pero ya sólo nos tocó ver cómo disparaban a la gente al aire y el suelo”, mencionó la barra.

Aficionados de @TorosCelayaCD adentro del estadio Miguel Alemán Valdés, al reportarse detonaciones afuera del recinto.

Video pic.twitter.com/zIvfKH8wGK — Super Deportivo a.m. (@superdeportivo) 19 de agosto de 2018



“Siempre seremos los malos de la película, porque cualquier persona que se pelee dentro o fuera del estadio y traía una playera del Celaya siempre dirán que es de la Demencia, pero toda esa gente que se ve en los vídeos que está corriendo y que está golpeando. Si fueran de la Demencia seríamos la barra más grande de todo el Ascenso y puede ser que hasta de la Liga MX, tanta gente que dicen que de la Demencia. Los que estamos siempre alentando nada más ahí no pasamos de 100 y cuanto en la gente que se ven los vídeos es aparte”, dijeron.



“Jamás hubo riña, a lo que se escuchó, fue de que llegaron a empezar a mentarles la madre a la gente de San Luis (aficionados de Celaya) y ni siquiera lo dejaron llegar. La policía comenzó aventar a la gente para que no pasara hacia donde estaba la gente de San Luis y de ahí comenzó todo.

Una cosa es impedirles el paso y otra cosa es golpearlos para que no pasen, entonces ahí fue donde toda la gente ya se empezó a pelear con la policía y la policía empezó a disparar, pero jamás hubo riña”, se aclara.

Video

Parabrisas de una patrulla de Policía dañada tras los hechos, afuera del estadio Miguel Alemán Valdés . pic.twitter.com/hBbWGRdLUj — Super Deportivo a.m. (@superdeportivo) 19 de agosto de 2018



“Nosotros tenemos un acercamiento con la directiva cuando hay partidos de alto riesgo como en este caso y nosotros pusimos todos de nuestra parte para que no sucediera esto, ya que como muchos se dieron cuenta, nosotros llegamos una hora y media antes al partido y nos pusimos dentro del estacionamiento de lado sur del estadio para que nadie de la Demencia anduviera a las afueras y pudiera provocar algún conato de bronca; nosotros pusimos todo de nuestra parte”, concretaron.

buscó a la barra LA DEMENCIA para conocer su versión sobre los hechos, en dondeAseguraron que no todos los aficionados son parte de la Demencia, incluso, queLos aficionados explicaron que no hubo altercado con gente de San Luis, incluso en redes sociales,La Demencia explicó que, en esta ocasión sí hubo acercamiento con directiva de Celaya pero no con Policía.