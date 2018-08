Querétaro y América empatan en la Corregidora

Adiós a la racha de los tres goles por partido. Adiós a la seguidilla de victorias en el Apertura 2018 para el América. Los de Coapa lo ganaban, dominaban, pero le arrebataron el triunfo.



Águilas y Gallos igualaron a un gol en el estadio La Corregidora y con esto, el cuadro azulcrema hilvanó su cuarto partido sin conocer la derrota en el certamen.



Luego de su única derrota en el torneo (ante el Necaxa en la Jornada 1), Miguel Herrera sentenció a sus jugadores: sólo tienen derecho a dar un mal partido en el torneo y ya lo dieron. Desde entonces, pareciera que las Águilas se han olvidado de perder. Entre Copa y Liga, el conjunto azulcrema suma siete cotejos sin conocer la derrota (cinco victorias y dos empates) .



Tuvieron que pasar 36 minutos para que llegara el gol. Oribe Peralta con su segundo tanto en el torneo adelantó a los de Coapa con un remate de cabeza a gran pase del lateral Jorge Sánchez. Los otros 35 minutos sirvieron para ver jugadas ríspidas en todo el campo y dos grandes duelos por la banda: Miguel Samudio vs Diego Lainez y Edson Puch vs Jorge Sánchez sacaron chispas en la primera mitad.



Previo al gol del 'Cepillo', Camilo Sanvezzo estuvo cerca de abrir el marcador en una jugada a balón parado. El brasileño cobró rápidamente un tiro de esquina cuando Agustín Marchesín discutía una jugada previa con sus compañeros; sin embargo, el arquero argentino reaccionó y sacó el esférico con los pies cuando el balón se disponía a entrar. Ya para la segunda mitad, América dominaba, pero no pudo ampliar la ventaja y lo pagó caro.



Al 74', Camilo Sanvezzo empató los cartones con un remate de cabeza que entró de forma dramática en la cabaña de Agustín Marchesín. La Corregidora explotó y la banca del América calló. La buena racha se esfumaba. El festejo de Rafael Puente lo decía todo: el empate era oro para los locales. América no conoce la derrota en Querétaro desde el 15 de abril de 2016. El duelo nalizó y la frustración en los de Coapa era notoria . Con el empate y la derrota de los Pumas ante Monterrey, los capitalinos se mantuvieron en la tercera posición con 10 puntos y mejor diferencia de goleo, sólo por debajo de Cruz Azul y Rayados, quienes encabezan la clasicación. Por su parte, el Querétaro se quedó con apenas cinco unidades.