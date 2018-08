Rayados se impone 1-0 y corta invicto Puma

Terminó el invicto de los Pumas y su mundo de fantasía. El Monterrey les reveló su realidad, al derrotarlos 1-0. Fue por la mínima, pero los auriazules estuvieron pobres en futbol; se salvaron de una goleada.



El gol del defensa central Nicolás Sánchez, en un tiro de esquina, fue suciente para que los capitalinos dejaran de ser líderes del Apertura 2018 y empezaran a darse cuenta de su inestabilidad.



Los Pumas fueron un desastre en el municipio de Guadalupe, en especíco durante el primer tiempo. La defensa fue consumida por un arsenal rayado en el ataque. Los jugadores en el mediocampo otaron, sin recuperar el esférico o proponer futbol. Y la delantera se vio más estéril que en el partido ante Pachuca de la semana pasada.



Los Rayados tuvieron diversas oportunidades para meterle cinco goles o más a los de Ciudad Universitaria, pero tampocoles urgió romper las redes de Alfredo Saldívar, porque no era exigidos. Monterrey marcó el 1-0 cuando el cronómetro no marcaba ni el minuto 3. Un certero cabezazo le dobló la mano izquierda al meta felino.



Ni siquiera había sido el primer remate del partido, ni – mucho menos– sería el último. Saldívar, la mala precisión de los regiomontanos y la suerte salvó a los Pumas de una prematura goleada en el primer tiempo. El portero auriazul evitó el 2-0 al minuto 4. Después, Pizarro erró solo frente ante el mismo.



En el 32, el balón golpeó en dos ocasiones el travezaño capitalino, con un remate de Madrigal, sin marca dentro del área chica, y Hurtado no tuvo la puntería necesaria para niquitar el duelo antes del descanso. Para la segunda mitad, los Pumas controlaron el esférico y evitaron la goleada en contra. Monterrey se relajó y espero los contragolpes para sentenciar el duelo, mas su pasividad casi les juega en contra.