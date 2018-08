Jugamos como un equipo:Caixinha

Pedro Caixinha destaca dos momentos clave, de los cuales se pudo gestar la victoria de Cruz Azul. “Uno”, dice el portugués, “la parada que hizo Chuy [Corona] al tiro de William [Tesillo de León]; nos mantuvo rmes en esos momentos del partido, donde no estábamos bien”. “Y dos —continúa el lusitano— el gol de Elías [Hernández]... eso nos catapultó para arriba”.



El momento de Cruz Azul es para ilusionarse, es para mirar arriba, más allá de sólo un buen arranque de torneo, pero Caixinha no quiere que nadie se ilusione, así que destaca las cualidades del grupo sobre las individualidades, y dice que esto, más que un gran juego realizado, “es demostrar que somos un equipo que juega como un equipo y que sabe acoplarse a las dicultades de cada juego, de cada partido”.



Más allá del resultado, que fue goleada, el europeo asegura que el partido no fue nada sencillo: “Aunque ustedes [los medios de comunicación] lo quieran ver de otra manera. León nos apretó muy bien al inicio”.