Las series originales de Netix normalmente suelen ser bien aceptadas por el público, si no pregúntenle a los creadores de la serie de Luis Miguel, la cual fue un gran éxito en México y Latinoamérica. "La Casa de las Flores" es la nueva producción mexicana de la plataforma de streaming de la que todo mundo habla apenas unos días después de haberse estrenado.



Estas son nuestras cinco razones para que te animes a verla:



- Lo primero, es una novela, aunque no es a lo que nos tiene acostumbrados, Netflix nos entregó una serie con todos los toques de una telenovela.



- La serie aborda temas que no se habían tocado a profundidad en la televisión mexicana, tal como la homosexualidad. Si bien es cierto que actualmente en México la sociedad es más abierta e informada en esta materia, era impensable que una novela tradicional hablara de estos temas pues aún son tabú para ciertos sectores de la población.



- El gran regreso de Verónica Castro. En un papel de matriarca que, no importa lo que pase, como buena madre siempre estará dispuesta a defender a sus hijos. Es la gran joya de esta producción con su excelente actuación. Desde 2010 no aparecía en una producción televisiva, luego de su paso por "Los exitosos Pérez", de Televisa.



- El gran elenco. La serie logró reunir a personajes con trayectorias importantes y que nos regalan una pluralidad en actuaciones, desde las ya consolidadas como Verónica Castro y Cecilia Suárez, hasta los actores jóvenes como Aislinn Derbez.



-La tragedia inicial. No diremos más para evitar spoilers, pero si quieres saber por qué no pasan ni 30 segundos en la serie y ya hay una desgracia que azota a los personajes, corre a ver la serie y entérate de todo el chisme para que no te quedes fuera de la tendencia del momento.

