Ante la ola de violencia que se desató ayer en el estado Miguel Alemán Valdés durante el encuentro del Celaya contra el San Luis, el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, opinó que la afición debe saber perder para evitar estos enfrentamientos y que la policía debe saber reaccionar prudentemente sin necesidad de llegar a los disparos.

"Es lamentable la violencia, y más porque van familias, niños, a disfrutar el juego, y cuando pasa esto se echa a perder y ojalá no nos acostumbremos y no perdamos de vista el verdadero sentido del deporte", comentó.

Exhortó a que se debe tener buena actitud cuando se gane o pierda, y se debe aprender y fortalecer para mejorar, pero no fanatizar, no perder la medida y que los policías se entrenen para este tipo de sucesos.

"También (los policías) necesitan entrenar, no se trata de sacar las armas, estamos tan impuestos a las matanzas que fácilmente se tiene el dedo en el gatillo, yo creo que no estuvo bien que se hayan tirado balazos", mencionó.

"Algunos reclamaban que había niños, y no debe de ser así, de asustar a todo el mundo, si necesitan prepararse, no los culpo yo, son reacciones de falta de preparación para tratar esos asuntos, no están tratando con delincuentes, a lo mejor se están portando como tal pero no es así, la mayoría son familias y van a disfrutar, es lamentable lo que paso pero debemos aprender", finalizó.