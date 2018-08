Pausan trabajos de pavimentación en 10 calles tras falta de recurso

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por falta de recurso la Dirección de Obra Pública no ha podido emprender los trabajos de pavimentación en 10 calles aledañas al Fraccionamiento ASTAUG.Referente a esta situación, el director decomentó que fue entregado un proyecto al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para solicitar una donación, sin embargo a la fecha no han recibido respuesta, por lo que descartó la posibilidad de recibir dicho apoyo.informó.Entre las calles que se busca rehabilitar está Santa Fe, aledaña al Banco de Alimentos, es una de la vialidades que se encuentra en condiciones lamentables, pese a que cerca a esta zona se está habilitando una plaza recreativa.Pese a no contar con este recurso, Héctor Morales aseguró que antes de que concluya la administración estas calles estarán pavimentadas una vez que llegue la donación del asfalto, además el Municipio invertirá 2 millones de pesos sólo en la renta de maquinaria.finalizó.