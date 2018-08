Podrían sancionar a encargado de obra por trabajo de mala calidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El contratista José Vicente Morales encargado de la obra de pavimentación en calle Palma, que conecta con la Ex Estación del Ferrocarril y El Encino, podría ser sujeto a una sanción por la mala calidad del trabajo, informó el director de Obra Pública del Municipio, Héctor Morales.Para esta obra el Municipio destinó una inversión de más de 10 millones de pesos y a un año de que culminaran los trabajos, ésta ya se encuentra en condiciones lamentables.El 12 de julio am Express reportó las condiciones en las que se encuentra actualmente esta calle, en ese momento el director aseguró que el contratista comenzaría de nueva cuenta la rehabilitación de la calle una vez que pararan las lluvias, sin embargo, a un mes de que se reportaron los estragos en los que se encuentra esta avenida, no se ha hecho ninguna modificación.Héctor Morales argumentó que la demora de los arreglos de la calle se debe a que fue necesario hacer un estudio para deslindar responsabilidades.Parte del pavimento de la calle y las aceras se desprendieron presuntamente por la filtración del agua, derivado de esto de nueva cuenta se tendrá que compactar los pavimentos, todos los gastos deberán ser solventados por el contratista.finalizó.