Piden empresarios incluir a Hidalgo en análisis del Nuevo Aeropuerto Internacional de México

El titular del Consejo Coordinador Empresarial del estado (CCEH), Edgar Espínola Licona, buscará que Hidalgo sea incluido en las revisiones del Nuevo Aeropuerto Internacional México (NAIM).

Lo anterior, luego de que su homólogo a nivel nacional, Juan Pablo Castañón, diera a conocer que el próximo martes se reunirá con el equipo del virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, para recibir los documentos respecto al estudio y viabilidad del NAIM.

Espínola Licona señaló que solicitará contacto con la cámara empresarial nacional para que los estados colindantes con el proyecto del NAIM también participen en la reunión.

Reconoció que “el aeropuerto no está en el estado de Hidalgo”. Sin embargo, puntualizó que se encuentra “en su radio de influencia”.

De acuerdo con el pronunciamiento del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, los documentos técnicos sobre el aeropuerto serán analizados en conjunto con la Confederación de Cámaras Industriales y la Cámara Nacional de Aerotransporte, por mencionar algunas.

CANCELACIÓN DE NAIM, “NO ES JUSTO” PARA EMPRESARIOS

Edgar Espínola, recordó que durante la conferencia de prensa que el pasado 17 de agosto concedió López Obrador, se dio a conocer que las pérdidas económicas por cancelar el NAIM en el lago de Texcoco ascenderían a 10 mil millones de pesos.

Al respecto, el titular de la cámara empresarial en Hidalgo consideró que “no es justo” para los empresarios y constructoras que ya empezaron a trabajar, toda vez que su pago podría demorarse de cinco y hasta 15 años.

“Como empresario yo diría: no es justo, si tú me pediste que hiciera esto; lo cancelo, pero entonces págame todos los gastos y no cuando tengas dinero”, finalizó.