Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por su probable responsabilidad en el delito de peculado, el ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) de Quintana Roo, Mario Castro Basto, fue detenido hoy en Mérida, Yucatán, por elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.Los agentes ministeriales dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del también ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), derivado de la carpeta 151/2018, correspondiente a las irregularidades halladas en la transportadora de servicios aéreos Vip Saesa.Por ese caso han sido aprehendidos y vinculados a proceso varios funcionarios de la administración del entonces gobernador Roberto Borge Angulo, preso desde junio de 2017, entre ellos los ex secretarios de Gobierno y Finanzas, Gabriel Mendicuti y Mauricio Góngora, así como el director de Vip Saesa, Carlos Acosta.La Fiscalía General de Quintana Roo informó que la aprehensión del ex titular de Diconsa en la entidad se realizó en la ciudad de Mérida, en coordinación con las autoridades de dicha ciudad y se están realizando las diligencias para que sea trasladado a la ciudad como lo marca los lineamientos de ley y respetando los derechos humanos que le asisten.Sigue leyendo: