Bitcoin 1.0

“Bitcoin es veneno para rata” – Warren Buffett

“Si Bitcoin es veneno para rata entonces las ratas son los bancos” – CEO de Pantera Capital

Bitcoin; el dólar y los países en desarrollo



La sinergia entre el valor de Bitcoin y los altibajos de las economías de los diferentes países del mundo, son muy interesantes. A primera vista parecería que un dólar fuerte o que una decisión política no afecta el Bitcoin de manera importante. Sin embargo, desde el país con más habitantes del mundo hasta el país con la mayor inflación del mundo lo hacen y de manera importante. Let’s begin . . .



Los países en desarrollo

Aquí hay mucho qué decir, hay casos muy interesantes. Bitcoin no ha llegado a muchos de sus habitantes debido a los altos niveles de pobreza, al bajo nivel de educación o falta de infraestructura tecnológica. Pero eso está cambiando, sobre todo por necesidad. Los casos que veremos a continuación han impulsado el uso de las criptomonedas y a mayor demanda mayor valor. El interés tiene pies . . .

India

Es un país que tiene un perfil tecnológicamente muy avanzado (sobre todo en el área de software). Hace poco el gobierno decidió sacar de circulación los billetes de alta denominación para así tratar de disminuir el dinero ilegal en la economía. ¿Cuál fue la respuesta? Los indios (sí se dice indio y no hindú) empezaron a comprar Bitcoins para poder mover grandes cantidades de dinero. No es fácil mover un millón de rupias en billetes de 100.

Venezuela

El país de los millones. Debido a la inflación estratosféricamente triste que ha sufrido, los venezolanos buscan invertir en Bitcoin, ya que la criptomoneda es más estable que el Bolívar venezolano (ja, ja, ja, es una mala broma, no sé si reír a llorar). Reflexionemos la oración anterior. El Bitcoin es más estable que el Bolívar, pues sí, increíblemente así es.

Un venezolano invierte en ello porque a pesar que la criptomoneda ha perdido 70 por ciento de su valor en lo que va del año no es mucho comparado con lo que el Bolívar ha perdido de valor frente a . . . frente a . . . básicamente cualquier cosa, por ejemplo, para comprar un café en Caracas necesitas un millón de bolívares (me deprimo nada más de escribirlo).

Allá el Bitcoin es un paraíso de la estabilidad comparado con el Bolívar. Para finales de 2018 se predice una inflación de un millón porcentual (en México es de 7 por ciento) y por lo menos 2 millones de personas van a ingresar a la línea de la pobreza. Simple y sencillamente increíble. El país de los millones.

Nigeria

Este caso es muy interesante. El ingreso promedio al año de un nigeriano es de unos 500 dólares (para tener una referencia, en México es de unos 10 mil dólares al año). En Nigeria minar criptomonedas era algo totalmente desconocido, pero en 2016 un desarrollador de software que estaba de vacaciones en dicho país le enseñó a un mesero nigeriano como minar(crear) criptomonedas. El salario del mesero pasó de 300 a mil dólares anuales. Ahora en Nigeria miles de personas minan criptomonedas y con ello se ayudan a pagar sus gastos de primera necesidad.

China

Ya sabemos todos que hablar de China es hablar de temas masivos (sin importar el tópico). Como ya sabemos todos, el gobierno chino restringe en demasía el dinero que sus habitantes pueden enviar al extranjero. De igual forma, si decide expropiar alguna empresa privada lo puede hacer a diestra y siniestra. Lo anterior causa temor en los empresarios y los ha obligado a ver al Bitcoin como una manera de sacar el dinero de su país en caso de que el gobierno cierre las fronteras financieras. El gobierno chino, sin duda, puede hacer que el Bitcoin suba o baje 300 por ciento con alguna decisión política visceral. Igual que en 2015.

México

Tenía que cerrar con la capital mundial de los tacos de pastor, orgullosamente. Ya sabemos que los mexicanos que trabajan en Estados Unidos envían a México unos 25 mil millones de dólares al año. A los envíos les cobran un impuesto de 10 por ciento. Y no conforme con ello el gobierno de EEUU ha comentado en repetidas ocasiones que el muro que están construyendo lo vamos a pagar los mexicanos. Una manera de hacerlo es aumentando ese 10 por ciento. La necesidad ha hecho que los mexicanos en aquel país envíen Bitcoins a México, ya que es mucho menos costoso (un 0.03 por ciento de comisión).

Solo mencioné algunos casos, pero podríamos continuar con Rusia, Corea del Norte, Brasil, Malta, Holanda, etc.

La conclusión a la que podemos llegar es que por diferentes razones cada vez más personas están invirtiendo en Bitcoin y Altcoins (todas las criptomonedas que no son Bitcoin se les llama Altcoins). Lo que eventualmente va a llevar a su uso masivo.

Actualmente 0.5 por ciento de la población mundial ha invertido en Bitcoin y Altcoins. Al igual que el internet, en sus inicios, muy poca gente lo usaba. Internet inició con los geeks y los estudiantes. Eventualmente las grandes empresas lo adoptaron.

Así, las criptomonedas, solamente las usan los geeks, estudiantes, algunos empresarios (para uso personal y no empresarial) y financieros. Y eventualmente . . . llegarán las grandes instituciones financieras.

I am looking forward

