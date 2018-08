Preparémonos para el motímetro

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Es famosa una anécdota de Agustín Lara en la que un reportero le preguntó si se debía a la marihuana su don para escribir canciones. El Flaco de Oro se limitó a sacar un churro que ofreció al reportero, retándolo: “A ver, fúmate este churro y componte un bolero…”.En Estados Unidos, Constellation Brands, el grupo que adquirió las cervezas Corona, Modelo y Pacífico, anunció una inversión de cuatro mil millones de dólares en la empresa canadiense de marihuana Canopy Growth, en una gran apuesta por el cannabis y el potencial mercado de bebidas que incluyan ese producto.Numerosas empresas se han lanzado en los últimos años a la conquista de un mercado nuevo que promete jugosos beneficios. Lagunitas, una de las pioneras de la cerveza artesanal y propiedad de Heineken, ya lanzó el pasado julio un agua con gas con sabor a lúpulo y marihuana.En México, Vicente Fox será nuevo asesor y embajador para América Latina de Khiron, una poderosa marca canadiense de marihuana.“Para Centro Fox y el presidente Fox, esto significa una gran oportunidad de cumplir con nuestro sueño de reducir la violencia en México debido a las actividades clandestinas e ilegales relacionadas con la Cannabis y moverse hacia una nueva industria legal que genere empleos, impuestos y creación de riqueza:” declaró Fox.Pero, ¿cómo se fue gestando el embrollo de la penalización de las drogas y sus terribles consecuencias de miles de muertos en una guerra sin fin con un gasto exorbitante? Hubo un tiempo en Sinaloa en que el negocio de las drogas fue totalmente legal.Incluso, recuerdan los más viejos que las plantas de ornato en los jardines de las casas y en los bulevares de Culiacán eran las mismísimas amapolas.De acuerdo con el testimonio del sociólogo Raúl Valenzuela Lugo, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, norteamericanos enseñaron a campesinos y empresarios, con autorización del gobierno mexicano, al cultivo de plantas narcóticas o estupefacientes, para abastecer de heroína y marihuana a los soldados de Estados Unidos que peleaban en el frente.Leónides Alfaro complementa la historia: “A finales de 1945, al terminar la guerra, los soldados regresaron y pedían marihuana. Terminó el convenio bilateral México-Estados Unidos, y empezó el tráfico de drogas. Varios gobernadores de los estados norteños controlaban personalmente el narcotráfico y todo estaba en paz.”Las conductas humanas que para unos parecen inapropiadas, a otros les parecen aceptables socialmente. Hace un siglo todas las drogas eran legales. Tomar unos tragos de alcohol entre amigos, lo que hoy es un acto social, durante la época de la prohibición en Estados Unidos era una falta grave que se pagaba con cárcel.En México, el Láudano (tintura de opio) la cocaína y la marihuana se podían comprar en farmacias, sin restricción alguna. Finalmente, lo bueno y lo malo son convenciones sociales de conveniencia, de cargas morales y convenciones sociales.Según refiere Julio Scherer que Diego Rivera, en el Anfiteatro Bolívar de la Universidad Nacional, solicitaba a sus compañeros que: “Sin más trámite se tome el acuerdo de fumar cannabis indica y que este acuerdo sea cumplido obligatoriamente por todos los miembros del sindicato de pintores y escultores de México”.En 1912, se realizó en La Haya una convención internacional. Pero, los gobiernos no se pudieron poner de acuerdo debido a que Inglaterra sólo quería hablar de morfina y cocaína, y Alemania protestaba en nombre de sus poderosos laboratorios, alegando que Suiza aprovecharía las restricciones en su beneficio, por no estar presente y no firmar el acuerdo.Portugal protegía el opio de Macao, y Persia (hoy Irán) sus cultivos ancestrales de amapola, Holanda producía cientos de toneladas de cocaína en Java, y Francia reportaba excelentes ingresos por el consumo de opiáceos en Indochina; Japón introducía heroína a China y Rusia contaba con una extraordinaria producción de opio…Mientras, en México, se fumaba y disfrutaba la marihuana desenfadadamente.El prohibicionismo empezó a acendrarse en el vecino país del norte, a instancias de puritanos y familias conservadoras del campo. El 17 de enero de 1920, el senador Volstead dijo:“Esta noche, un minuto después de las doce nacerá una nueva ley y una nueva nación. El demonio de la bebida firmó su acta de defunción. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Todos los hombres volverán a caminar erguidos. Se cerraron para siempre las puertas del infierno”. La ley Volstead prohibía la venta y el consumo de alcohol.Rápidamente, Estados Unidos enfrentó un terrible problema de corrupción: 10% de los casi 18 mil agentes que combatían el consumo de alcohol fue cesado por delitos como extorsión, robo, falsificación y perjurio; el secretario del Departamento de Estado, y el de Justicia, H. Daugherty, fueron condenados por su complicidad con los contrabandistas.En México, no fue diferente: Con la aprobación del nuevo código sanitario nacional entre 1925 y 1928 y la firma de los nuevos acuerdos internacionales se desataría una espiral de corrupción: El problema policiaco, la corrupción gubernamental y la violencia.Pérez Montfort asegura que de 350 expedientes escogidos al azar, de agentes de la policía antinarcóticos de esa época, ciento veinte resultaron estar vinculados al tráfico de drogas.Parece que los legisladores han visto el tema del consumo del cannabis como un problema de índole moral. Pero, ¿se debe legalizar la moral y moralizar el derecho? Kelsen, jurista austriaco, es una referencia ineludible de toda teoría jurídica del siglo XX.“La validez de un orden jurídico positivo es independiente de su correspondencia con cierto sistema moral”: Kelsen.Él considera que la moral se practica de acuerdo a las religiones, a las culturas, por diferentes grupos sociales. Entonces, si la norma jurídica se legislase permanentemente a través de la moral, la dificultad estaría en preguntar ¿cuál moral, la de quién? Al elevar la moral a la categoría de ley se establecería una moral de Estado, coercitiva y punible, lo que violentaría la norma subjetiva de nuestro obrar que es nuestra propia conciencia y la clara razón.Kennedy, el presidente Obama y el expresidente Bill Clinton han declarado haber usado la marihuana. Narra el poeta colombiano Porfirio Barba Jacob que en una ocasión tuvo un encuentro en el Hotel Sevilla con un joven engreído, al que le ofreció el poeta un toque de la “Dorada de Acapulco”.Aquel joven que disfrutó de los efluvios de la grifa, más tarde sería presidente de México: Luis Echeverría Álvarez.Flexibilicemos las creencias para dar paso a las ideas y dejemos de padecer el teatro del absurdo de la doble moral.Aquí, mueren policías y jóvenes porque el gobierno de USA nos dice que es ilegal fumar marihuana; y, allá, las grandes empresas transnacionales cerveceras pagan miles de millones de dólares para asociarse con gigantes productores de marihuana y entrarle al gran negocio.¿Será que toda la parafernalia que exigen los vecinos del Norte es una burda estrategia de mercadotecnia para que México entre tarde, como siempre, a una nueva y gigantesca industria de la marihuana embotellada, que generará empleos, impuestos y riqueza?La prohibición no controla nada, solo ha generado miles de muertos y miles de millones de pesos gastados en el combate, que se restan a otros presupuestos. Legalizándola, habría mayor conducción y supervisión si se reglamenta el consumo. ¡Preparémonos para el motímetro!Fuentes: Valenzuela Judith, Pacto SecretoRevista QuiénVargas Hugo, El Universal