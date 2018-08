¿Miopía y miedo en la cúpula del PAN?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego del quebranto electoral, a nivel República, el Partido Acción Nacional ha entrado en una etapa de reflexión, por lo menos así se anunció, para buscar un reencuentro consigo mismo desde sus orígenes prácticos y doctrinarios.Es loable para este y cualquier otro organiamo con carácter político el análisis, su autoexamen, lo que debe hacerse sin temor a toparse con pústulas, tumores que, si se quiere sanar, deben ser extirpados.Hasta ahora se percibe que los miembros del Consejo albiazul le tienen pánico a descarnar lo lacerante de su organismo herido por el tiempo y contaminado por malas prácticas.Los comentarios que se han vertido en diversas sesiones y que han salido a la luz pública, al igual que varias entrevistas a los medios de comunicación, nos colocan, a los neófitos, en la tesitura de advertir que le tienen miedo a la verdad ya que la voz y expresiones que emplean resultan de una tibieza al lindero de la complicidad.Para una autocrítica de esta naturaleza es pertinente que afloren los hechos históricos y de praxis para poder advertir en dónde se aloja el mal o la perversidad, si es que, como la humedad, se infiltró y cimbró su estructura.Incapaces de plantear los tropezones de un partido con 70 años de bregar, debieran, mínimamente ocupar los servicios de expertos politólogos, profesionales, sin intereses bastardos desde luego, para que los pongan frente a una realidad histórica y les señalen el por qué del polvo y las costras que llevan a cuestas.Planteo tal procedimiento porque resulta un convencimiento primario que quien quiera, de adentro, hablar de cómo comenzaron los moches, cuándo, a qué hora y por qué surgieron candidaturas a modo, el motivo por el cual se traicionaron principios y se abrió el portón para que los intereses dominaran.La persona que apoyada en los hechos irrefutables refiriera esto y cómo Fox traicionó y por qué y Calderón hizo lo que se le ocurrió como si fuera el partido de su propiedad; quien refiriera eso, repito, lo seguro es que resultaría condenado y visto no únicamente con desdén sino con odio.Estaría mentando la soga en casa del ahorcado. Aparecería la moderna inquisición para irlo a sacrificar con leña verde.La autocrítica es peligrosa, por eso muchos callan o tal vez, digo tal vez, el que quisiera hablar fuerte, con claridad y conocimientos advierta que la verdad lo coloca al borde de un gran precipicio.No es creíble que un panista, de vieja o nueva militancia, abra el telón de lo muy reciente, para que se vea la truculencia de ciertas alianzas, como la que llevó al poder a Gabino Cué, en Oaxaca, y luego se le dejó hacer y deshacer a su antojo.Otra pifia más, aliancista, en Veracruz, que le permitió a Yunes, ex amiguito de Elba Esther, tomar el estado jarocho en sus manos para, entre otras cuestiones, encaminar a uno de sus hijos a la presidencia del Puerto y al otro lanzarlo para que perdiera por la gubernatura.El PAN se ha empobrecido internamente pero más porque las cúpulas lo deciden todo, no de ahora, desde tiempo atrás.Cuenta, con aplomo, uno que fue senador y ahora será diputado, que el que era dirigente del panismo nacional le dijo un día en León: “Quiero que me invites a cenar a tu casa”; que ya a la mesa comentó con la mujer del preclaro militante: “Quiero que me permitas llevarme a tu marido a México”.Le dieron el “sí” y lo colocó en la lista plurinominal, en primer sitio. ¿Y el Consejo que aprobó esa vil maniobra, convidados de piedra, de palo, cómplice y por qué?La búsqueda del mal del panismo, si es que se quiere reconstruir este partido, ha de rastrear todo el organismo, no sólo la cabeza. Los consejeros reunidos y meditabundos para nada han tomado en cuenta los cuadros territoriales.Ignoran qué piensan, lo que demandan y las aspiraciones de esos elementos que desgastan los zapatos en las campañas, tienen fe y muchos de ellos son aún, en serio, amantes y seguidores de un ideal democrático.Esos mexicanos, se advierte, en este proceso no únicamente son ignorados, sino despreciados y más cuando ya no se les necesita ni para una votación interna, que dejó de existir, pues ese procedimiento sumamente democrático pasó a ser entelequia.Ahora las cúpulas deciden lo concerniente; el ciudadano adherido, en mucho sirve para decorar eventos y aplaudir informes. ¿Adoctrinarlos, hacerlos participativos?, algunos cúpulos dirán que no es necesario y además siempre hace falta el peón de estribo. A no pocos que cuando Margarita o Sheffield luchaban adentro del PAN, los siguieron; ahora, aunque hayan permanecido leales, se les margina. ¿Quieren que se vayan? Díganselos claramente.La crisis actual del panismo es clara, tanto que para la nueva presidencia nacional no hay figuras válidas que se cuenten con los dedos de una mano. Claro que no falta quienes se asoman al balcón, como un ex gobernador de Guanajuato, fruto de asamblea casi abortiva, amañada, (¡qué buen mandatario hubiera sido Eliseo!).Se hace escuchar y se puso también de pie para jugar a la candidatura presidencial de México. Otro que alza la cabeza, con tache como mandatario de Jalisco, se sumó a la fila. Seguramente para hacer bulto.Se requiere para el panismo un serio y certero examen de conciencia, el diagnóstico profesional, la medicina adecuada y una personalidad con formación, conciencia y temple que haga que ese partido se reencuentre a sí mismo.