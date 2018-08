Fiebre de reformas penales

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Del miércoles al sábado de esta semana que termina, estuve enterándome por diversos medios informativos de varias medidas legislativas de carácter penal sobre varios aspectos de la vida cotidiana moderna, tales como el uso obligado de internet, la red de redes, de donde se generan diversos servicios como el de Facebook, WhatsApp, Messenger, Twitter y otros.Éstos en ocasiones son utilizados con fines de dañar o desprestigiar a terceros, ya no se diga para otro tipo de engaños que constituyen verdaderos fraudes.En Yucatán se legisló sobre una reforma al Código Penal motivada y promovida por una joven afectada por su ex pareja sentimental, que después de haber tenido un serio disgusto y haber roto relaciones, para desquitarse del desdén subió fotos con desnudos de esta joven, y las difundió a través de las redes sociales a todos su miles de contactos, provocando en su victima el efecto natural de impotencia y depresión al ser exhibida de esa manera solo por venganza, violando su intimidad y haciéndolo obviamente, sin su consentimiento.La chica relató en una entrevista, con mucha valentía, que estuvo hasta el punto del suicidio por la vergüenza que le causó entre su familia, amistades, compañeros de trabajo y de estudio pero que, en un momento de reflexión y decisión, optó por aceptar esa realidad y reconocer que había cometido un error al facilitar a dicho individuo sus fotografías íntimas.De ahí en adelante emprendió una campaña para promover la inclusión de un tipo penal nuevo en el código de la materia y logró el apoyo de miles de jóvenes y ciudadanos dando platicas y conferencias en distintos foros de aquella entidad.Después de algunos meses vio coronado su esfuerzo en la presente semana en que el Congreso Local aprobó una iniciativa creando este nuevo delito que allá denominaron “cibervenganza”. También utilizando las redes sociales hay una forma de molestar a diversos usuarios con lo que se ha denominado “sexting”, palabra construida con la contracción de sex y testing formando un anglicismo que se refiere al envió de mensajes sexuales, eróticos y pornográficos por medio de teléfonos móviles (consultar Wikipedia).Seguramente los amables lectores no son ajenos a esta forma de comunicación digitalizada que para muchos puede ser placentero, para otros indiferente, divertido o lascivo, pero para algunos que pudieran sentirse afectados, acosados o acechados se ha procurado también establecer un delito en consecuencia con estas prácticas.En la ciudad de Puebla, hace algunos días se aprobó en el Reglamento Municipal de Buen Gobierno, la ofensa, provocación o expresión verbal, con señales obscenas o de exhibición y hasta ciertos movimientos, gestos y miradas, sin llegar a tocamientos, que causen molestia y ataquen la moral y las buenas costumbres de convivencia ciudadana urbana.Es así que, a diferencia de los piropos, las mujeres u hombres que sean víctimas de esas conductas podrán acudir llamando al policía más cercano o al teléfono 911, o por una App especial para esa ofensa.La autoridad fijó una sanción como falta administrativa, de arresto hasta por 36 horas o hasta ocho mil pesos de multa. La nota informativa señaló que la medida tuvo una aprobación de casi el 70% de la población local (Noticieros Televisa Puebla).Por último, para que Guanajuato no se quede atrás, la diputada local Libia Dennise García Muñoz Ledo anunció el jueves que propondrá la creación de tres delitos con sanciones de tres meses a dos años de prisión, así como multas. Uno de ellos es similar al de Yucatán, solamente que allá lo denominaron “cibervenganza” en tanto que aquí le denominaron difusión sin consentimiento de imágenes íntimas.Otra figura es la de captación de menores al ser contactados con la intención de sustraerlos de sus familias o de tener relaciones de otro carácter, sobre todo a través de las redes sociales.Y el último, consiste en el acecho y afectación a la intimidad, cuya conducta consistiría en hacer sentir inseguro o intimidada a una persona o a sus familiares a través de las redes sociales, con algún mensaje repetitivo que le provoque zozobra o inquietud.Con este panorama los amables lectores tendrán una idea de las tendencias modernas que están surgiendo en materia penal con motivo del uso de las nuevas tecnologías.