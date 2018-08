Contrastes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace unos cuantos días se puso en libertad a la señora Elba Esther Gordillo que había permanecido más de cinco años en prisión acusada, básicamente, de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y de algo así como evasión fiscal. Durante esos años su defensa consiguió ir destruyendo poco a poco las acusaciones en contra de su cliente. Por la trascendencia del caso, no sólo en el ámbito criminal, sino básicamente en el político, porque la mencionada era en la época en que fue sujetada a proceso la líder y Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) las reacciones fueron en dos direcciones; hubo quienes habiendo criticado de origen su aprehensión señalando que no había bases legales, ahora manifiestan correcta su liberación afirmando que por cuestiones de orden político se le aprisionó, violando sus derechos. Mientras que otros, quizá la mayoría, sosteniendo que la percepción social es que en su gestión sindical la "maestra" había tenido una profunda corrupción, sin embargo tenía que admitirse que la decisión judicial cuestionada era correcta en función de respeto a los derechos humanos de la procesada, porque la Procuraduría General de la República no había sabido fundamentar adecuadamente el proceso en el que sucedieron violaciones a esos derechos. Así, pues, aunque lo resuelto por los tribunales federales no cayó bien, había que respetarlo independientemente de los factores políticos que pueden ser afectados con esa resolución. Lo interesante es, que muchos de los que aplaudieron o cuando menos estuvieron de acuerdo con la detención de la maestra Gordillo no dijeron entonces que la acusación violaba sus derechos humanos, lo callaron hasta ahora aceptando que no obstante la corrupción que se le achaca es patente que la acusación fue mal hecha. Ahora bien, la pregunta es, por qué no cuestionaron esa detención en su momento, puesto que ya desde entonces las violaciones alegadas estaban dándose. Seguramente porque el momento político inclinó más la balanza hacia Peña Nieto señalado como quien ordenó la realización del proceso en contra de la líder del sindicato de maestros; había, pues, que aplaudir sin mirar el fondo de lo legal sino teniendo en cuenta la conveniencia política; mientras que ahora que el poder del actual Presidente ha declinado, lo relevante es la aplicación de la ley, pero curiosamente teniendo en cuenta también una situación política en favor de alguien distinto del actual Presidente en funciones. Situación que me parece contrastante.Incidentalmente habría que decir que en esa liberación fue fundamental la interpretación que algunos de los tribunales federales hicieron de los artículos que regulan los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al considerar lo señalado por la defensa, de que tanto en el Código Penal Federal, como en la ley relativa a la delincuencia organizada los preceptos que tipifican los delitos mencionados no son claros en lo que se refiere a qué debe entenderse por recursos ilícitos, pues la enunciación que en ellos se contiene al respecto deja mucho que desear. Creo que la ambigüedad con que están redactados los artículos a que me refiero, que se pensó facilitaría las acusaciones, resulta que en el fondo ha sido un factor importante de defensa. Un contraste más, que en el caso comentado sirvió para dejar libre a una persona.En lo relativo a contrastes, también podría destacarse lo siguiente. El viernes de la semana pasada, cito de memoria, los medios de comunicación nos dieron a conocer que López Obrador después de haberse reunido con los representantes de alguna de las asociaciones de empresarios en México y con otros también importantes hombres de empresa mexicanos, dijo que se le daría todas las facilidades a la iniciativa privada, que no tendría dificultad para las inversiones, lo que fue confirmado por los propios empresarios asistentes a esta reunión, pero todavía más, el señor Romo, figura importante en el equipo del presidente electo, aseveró que con los empresarios se había pasado de la "Luna de miel" al matrimonio. Mientras, Yeidckol Polevnsky presidenta nacional de Morena declaraba algo así como que: "No permitiremos en el gabinete de AMLO posturas neoliberales" agregando que serían críticos con sus integrantes y no aceptarían que tomaron posturas neoliberales cuando se está luchando contra el neoliberalismo y en contra del modelo económico que tiene postrada a la nación. Me parece que existe aquí una contradicción grave. Es evidente que los empresarios con los que se reunió López Obrador son neoliberales, pues aquí en México no se conocen de otros y si alguno es distinto se trata de un verdadero "garbanzo de a libra". Si a estos les dijo AMLO que no tendrían dificultades para invertir, eso no compagina con lo que la presidenta de Morena expresó. Aparece nuevamente una contradicción entre lo que dice el Presidente electo y la presidenta de su partido o alguien cercano a aquel. Pero, quizá, como en ocasiones anteriores, habrá alguna aclaración y se matizará lo dicho por uno o por otra, como ha sucedido ya anteriormente.