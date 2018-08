Evaluación al sistema penal

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

México Evalúa es una agrupación de la sociedad civil enfocada en monitorear la gestión gubernamental por medio de la generación de información, revisión de evidencia y formulación de recomendaciones. Desde 2013, presentaron el primer Reporte de Hallazgos, con la finalidad de valorar la implementación y consolidación del nuevo sistema de justicia a nivel nacional, recientemente, lanzaron el reporte que corresponde a 2017. De éste, consideramos pertinente retomar algunas conclusiones y recomendaciones:El estudio refleja que la operación del sistema es donde se presentan mayores y obstáculos. Hallazgos 2017 concluye que la atención y los esfuerzos institucionales deben dirigirse a la operación del día a día, no a cambiar la ley, pues existen pocas figuras sobre las que es necesario legislar.Destaca la observación sobre la reforma al esquema de prisión preventiva oficiosa. Durante este ultimo año, los poderes ejecutivos de los estados –incluido Guanajuato- predicaron la necesidad de aumentar el listado de delitos que merecen prisión de manera automática; esto es, aquellos en los que el procedimiento penal es llevado en prisión. La propuesta no prosperó. La realidad es que el sistema tiene un gran rezago, en buena medida, derivado del enfoque de seguridad pública que le ha sido atribuido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como responsable de su consolidación. Si bien la justicia penal y la seguridad pública están relacionadas, no son lo mismo, de manera que virtualmente se ha dado al sistema penal una función que no le corresponde.El documento se refiere también al estatus de impunidad generalizada en nuestro país. En especial, la originada por la escasa capacidad de investigar los delitos por parte de las fiscalías o procuradurías. Llama la atención que los buenos resultados destacan en aquellos casos en los que se captura a la persona en el instante en que comete el delito, es decir, en flagrancia. Con ello, es posible verificar que, en la mayoría de los casos, no existen investigaciones efectivas por parte de las fiscalías, sino que dependen, en buena medida, de sorprender a los delincuentes en el acto.Asimismo, recomiendan detener reformas constantes y sin diagnóstico previo, puesto que no es posible lograr la consolidación del sistema de esa forma; mucho menos, cuando las modificaciones tienen un sentido contrario a los principios y objetivos del sistema.Finalmente, es importante el énfasis en el servicio profesional de carrera, especialmente en las fiscalías, donde es usual que las personas se coloquen por motivos políticos. Así, recomiendan instituir la profesionalización de los operadores del sistema, proporcionarles estabilidad laboral y generar incentivos; esto, por medio de lineamientos claros y permanentes para el reclutamiento, evaluación, ascenso y baja de los servidores.Estos breves apuntes son sólo algunas de las conclusiones y recomendaciones de Hallazgos 2017*. México Evalúa ha logrado un instrumento veraz y especializado, que permite identificar las limitaciones y proponer soluciones. Es necesario que nuestras autoridades se alleguen de este tipo de instrumentos para que dejen de hacer volar su imaginación, y detengan la invención de medidas infructuosas, destinadas al fracaso y a la regresión. Invitamos a los interesados en el Sistema Penal a consultarlo.*Documento disponible en: https://www.mexicoevalua.org/hallazgos2017/Amicus, “Derechos Humanos por el cambio social”Fb @amicusdhTw @amicusdh