La Olla: Diputados y burocracia

Ya entendí por qué los diputados locales del PAN mandaron a volar la iniciativa de su colega del tricolor, Arcelia González.Arcelia comenzaba a hablar de bajar el número de legisladores, de 36 a 30, cuando la panista Libia Dennise encendía el micrófono para contestar.Durante más de 15 minutos Libia Dennise habló y habló en defensa de cada curul. La conclusión de la reunión fue que los guanajuatenses, para no sentirnos marginados, necesitamos a los 36 diputados, ni uno menos, así que vamos a seguir pagando sus salarios y prestaciones que incluyen un séquito de ayudantes.A lo mejor Libia Dennise, quien repite período y sigue de diputada hasta 2021, no ha leído el estudio del Instituto Mexicano de Competitividad que coloca a los diputados de Guanajuato como los más caros del país.La nómina y gasto de la Cámara de Diputados creció como espuma los últimos tres años. Que alguien me explique por qué aumentó 53% el presupuesto del Congreso.No pueden echarle la culpa a la construcción del Palacio Legislativo que nos ha costado más de 800 millones de pesos, sin contar imprevistos. Ese dinero es harina de otro costal.Hace tres años, los diputados gastaron 460 millones 375 mil pesos y en 2018 disponen de 704 millones 447 mil pesos, incluyendo los 313 empleados de la Auditoría Superior.Pero sin contar el personal de la Auditoría Superior, los 36 diputados con sus asistentes, asesores, secretarios(as), choferes, ocupan actualmente 300 plazas. Hace dos años tenían 249 empleados.En pesos, el pago de la nómina 2018 del Congreso (con todo y la Auditoría Superior), suma 423 millones de pesos.En resumen, cada uno de los diputados locales más caros de México recibe un salario mensual de 186 mil 286 pesos y una cuota extra de casi 125 mil pesos para “operar”.El “extra” supuestamente va destinado así: cuatro mil 600 pesos para capacitación, 68 mil pesos para gastos de operación más 55 mil pesos para gestión o ayuda social.Los diputados también cuentan con seguro de vida y otro de gastos médicos mayores; por el primero pagamos este año tres millones de pesos y por el segundo 8.5 millones de pesos.En suma, cada curuleco recibe más de 310 mil pesos mensuales. Aparte les guardamos su prima vacacional, 45 días de aguinaldo, fondo de ahorro y no les pedimos ni un centavo por sus seguros personales ni familiares.Así que a nadie le sorprende que el diputado priísta Santiago García López llegue al Palacio Legislativo en un Mercedes Benz de 1.4 millones de pesos. El sueldo le alcanza para eso y algo más.Tampoco se extrañan de que cuatro empleados del Congreso laven el mismo vehículo a las 10 de la mañana o que sobren las manos para llevar café a los jefes.Ni cómo creer en las promesas de políticos en campaña. Miguel Márquez, hace seis años, una y otra vez repitió que reduciría la nómina. No anunciaba una crisis de desempleo sino de cortar por lo sano la práctica de contratar panistas “ni-nis”.Lástima, no fue así. El plan de austeridad comenzó con el uso de celulares y vehículos oficiales y ahí quedó.Un reporte de los empleados del Poder Ejecutivo (el Gobernador y las Secretarías) indica que actualmente hay 43 mil 748 empleados en nómina sin contar a 24 mil 740 maestros registrados en Educación del Estado.En 2015, la nómina estatal era de 33 mil 152 burócratas más 25 mil 727 maestros.Una explicación del incremento de plazas en el Gobierno podría ser el mayor número de policías, médicos y enfermeras para los nuevos hospitales públicos, pero... ¿será?Por lo pronto, va un número. Miguel Márquez dijo hace unos meses que tenemos dos mil 800 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Cuando inició su sexenio sumaban mil 200 agentes.Qué caray, seríamos afortunados si contáramos 10 mil policías estatales y médicos en todas las unidades de Salud del Estado.El Gobernador hizo público su rechazo a los enviados del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador.¡Uff! Lo bueno es que no le toca abrirle las puertas al pro cónsul Mauricio Hernández Núñez ni recibir a López Obrador el próximo 4 de octubre. Nos iría muy mal.Miguel Márquez concluye su sexenio el 25 de septiembre, días antes de la primer visita de AMLO-Presidente a Guanajuato. Su rechazo a las primeras medidas de López Obrador traspasó las fronteras, así que Mauricio no hace ningún intento por acercarse.El delegado presidencial viene los sábados y se va. Se reúne con un grupo de colaboradores y discretamente sale del estado. Se va con la preocupación de rentar casa y unas oficinas, pero no corre prisa.Lo mismo le pasa a Luisa María Alcalde Luján, quien fue nombrada por AMLO como la próxima secretaria del Trabajo. La joven conoció en laCiudad de México a algunos guanajuatenses como Pepe Abugaber, Gerardo González y Ricardo Alaniz. Los empresarios le abrieron las puertas pero… le llegó la noticia de que Miguel Márquez no la quiere en el estado.Un morenista cercano a Mauricio Hernández dice que no importa lo que diga Márquez, pues el proyecto de Andrés Manuel no tiene reversa.Por lo pronto la próxima alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, morenista aguerrida, extiende los brazos a Luisa María sin importar que vengan con ella cinco mil empleados de la Secretaría. Ya verá cómo los acomoda en la ciudad petrolera.También el próximo gobernador Diego Sinhue se hizo presente con Mauricio Hernández a través de quien será su secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala.Con la educación que lo caracteriza, Luis Ernesto recibió al enviado de Andrés Manuel y charló con él. Se notó respeto y química entre ambos.Por la Universidad de Guanajuato pasó lista de “presente” el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, dado que el Alma Mater recibe gran parte de su presupuesto de la Federación; y por los ciudadanos leoneses agobiados por la inseguridad, apareció Luis Alberto Ramos.Más vale que la relación entre Guanajuato y Jalisco sea cordial. Uno necesita del otro.Al menos ya se conocen los delegados de AMLO: el abogado Mauricio Hernández, de Guanajuato, y el médico Carlos Lomelí, de Jalisco; así que vamos de gane si entre ellos hay amistad. Los dos son jóvenes y cercanos a López Obrador.El primer asunto sobre la mesa es una alianza para combatir la inseguridad. En Guanajuato ya tuvimos una prueba de lo que pasaría si el cártel del narcotráfico que reina en Jalisco se apodera de carreteras estatales. El Ejército y las policías de uno y otro lado pararon la balacera registrada el pasado martes. Habitantes de los Pueblos del Rincón escuchaban las balas desde sus casas y más fuerte aún retumbaban en las cercanías de San Julián, Jalisco.El otro tema a tratar es el agua. Ni modo que el próximo gobernador Enrique Alfaro niegue el agua a más de 10 ciudades de Jalisco que serían beneficiadas con el acueducto de El Zapotillo, que traerá agua a los leoneses.Por si nuestros políticos guanajuatenses no conocen a nuestro próximo vecino, va una autodescripción.Enrique Alfaro se dice “tragón profesional” con especial gusto por las tortas ahogadas, el pozole y los tacos de lengua.El jalisciense ama el futbol, en su autodescripción confiesa que si no fuera político habría sido jugador profesional de futbol y luego entrenador.Aún con sus kilitos de más sigue jugando como delantero.La entrevista firmada por el periodista Arturo Ramírez Gallo en Milenio México, revela el amor futbolero de Alfaro, “chiva de corazón”. He aquí la primer coincidencia con miles de leoneses.Enrique Alfaro estudió Ingeniería Civil y si se trata de leer, prefiere las novelas históricas. Su libro favorito es: “Las memorias de Adriano”, de Marguerite Yourcenar. Es papá de tres niñas.Su lema de campaña por la gubernatura fue: La refundación de Jalisco. Durante los 90 días que recorrió su estado de punta a punta, llevó consigo un banquito de madera. Ahí se subió en cada mitin.Subido en el banquillo, Alfaro trasmitía este mensaje: “No puedes ofender a la gente gastando un dinero en cosas absurdas; el banquito no sólo es un mensaje de austeridad, sino también de sensibilidad”.El periodista Arturo Ramírez Gallo escribió que a Enrique le disgusta que Jalisco esté gobernado por corruptos y mentirosos.La entrevista fue publicada el 14 de junio de 2018, antes del triunfo de Alfaro. En esa fecha se veía venir que llevaba delantera sobre sus contrincantes. La segunda vuelta fue la buena.Con la novedad de que algunos de nuestros 23 diputados federales aparecen en la lista de los más faltistas, algunos justificaron sus ausencias para que no les descontaran el sueldo, otros ni siquiera avisaron.El priísta Timoteo Villa Ramírez, casi desconocido por el 100% de los guanajuatenses, se voló la barda con 14 faltas en tres años de sesiones. Eso sí, todas justificadas.Ricardo Ramírez Nieto, también del PRI, faltó ocho veces. A propósito, se le acaba el tiempo sin atreverse a resolver la petición de desafuero contra la diputada Bárbara Botello, acusada de hacer triquiñuelas con los recursos de los leoneses.El diputado de Silao ni pío respondió a la solicitud del procurador Carlos Zamarripa y lo más seguro es que termine la legislatura sin hacer nada. Total, es el único expediente que almacena la Comisión que preside y de Guanajuato nadie lo presiona para que resuelva si procede el desafuero.Y hablando de la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello, apúntele nueve faltas, todas justificadas, así que no perdió ni un día de sueldo en tres años.