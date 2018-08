Y se cumplió la meta

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la semana que acaba de ocurrir se realizó una reunión con las y los consejeros ciudadanos electorales para hacer un reconocimiento porque el proceso electoral en nuestro estado, en donde han tenido solvencia las personas del servicio profesional, que junto con las y los ciudadanos, logramos un proceso que cumplió con la misión de organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México.Definitivamente y a pesar de todos los incidentes y predicciones catastróficas hemos logrado un proceso libre y confiable que nos ha traído cierta estabilidad, lo cual disminuye las presiones en el entorno nacional. Si tuviésemos presiones por errores en el proceso, sería un factor que agravaría el ambiente nacional que vivimos ahora (presionado por la economía mundial, relaciones con E.U, cantidad de pobreza e injusticia, entre otros).Las enormes medidas de seguridad que tienen las boletas y la credencial de elector son debido a la falta de confianza que tenemos las y los ciudadanos, (debido a nuestra historia) por ello l tenemos que pagar altos costos.Podemos hablar de logros: está actualizado el padrón, se ubicaron las casillas en lugares adecuados (dependiendo de las condiciones), capacitamos en función en el marco de lo que dice la ley (probablemente ya en su etapa final). Quizá el modelo utilizado hasta aquí tiene que ser modificado porque han cambiado las condiciones y hay que actualizar la normatividad.Las y los consejeros son la figura que está para dar certeza a la limpieza del proceso, viendo que lo que la Ley mandata se cumple. Son participantes que están viendo que el proceso sea transparente y confiable. De hecho, tanto las y los Consejeros, como las y los Supervisores y Capacitadoras, han tenido una disposición determinante para cerciorarse, muy de cerca, que los eventos que suceden son en verdad sin trampas.Por ello es que este proceso se ha realizado con la observación de las y los ciudadanos, lo que abona al clima actual que vive nuestro estado y país. Fueron jornadas intensas y en los cómputos se podía descansar poco. Estuvieron al pie del cañón para que esa presencia ciudadana aporte al mundo político esa confianza de saber que se juega limpio. Que no hay espacios para fraude.Cada participante en este proceso puso por delante su calidad y prestigio personal para ser testigo delante de los demás que se hacen las cosas como dice la normatividad y que existe imparcialidad verdadera.Con la actuación de las y los Vocales y la participación ciudadana se pudo lograr. Se puede mencionar con la frente en alto, que el privilegio de haber servido con pasión da orgullo de pertenencia y que se puede decir soy parte del INE porque mi país me importa.En Guanajuato se dio un caso particular que es digno de estudio de los investigadores de ciencias políticas. Se vio el voto diferenciado. En la entidad confluyeron cerca de seis mil personas para organizar este proceso que facilitó el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía.Desde luego quedan pendientes por realizar modificaciones, con un necesario cambio de paradigma, en donde se pueda emitir el voto electrónico, en donde la capacitación sea diferente, donde las personas que llevan la carga documental sean personal de carrera, en fin se abre el proceso de hacer llegar todas las observaciones y propuestas para hacer de las siguientes elecciones un proceso más ágil y menos costoso para lograr que sea todavía más confiables y en donde la ciudadanía pueda y quiera acudir a cumplir su responsabilidad. Nos queda pendiente tener más educación para la ciudadanía. Es ahí en donde todas y todos tenemos una asignatura pendiente.No quiero dejar el espacio sin hacer partícipe mi tristeza porque una institución educativa que nació en esta ciudad se ha cambiado a otro municipio y que nadie dio batalla para decir que la ciudadanía queríamos que siguiera aquí; estoy hablando del sistema UVEG que tuvo sus instalaciones, desde su creación, en este municipio, y que desgraciadamente, se ha cambiado a Purísima del Rincón en donde se invirtieron 43 y medio millones de pesos; es una pérdida de empleos y cultura que ya no tendremos las y los irapuatenses, aunque se trate de educación virtual y podamos acceder a ella por medios electrónicos. Lo que considero triste es que ni ciudadanía ni autoridades hicimos nada por retener la riqueza que esto contenía. Quizá esto es parte de la educación para la ciudadanía.¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!