En estos juegos de la Liga MX se aplicará el VAR

Aún no se sabe si se utilizará el VAR en la Liguilla, esto dependerá del avance que se vaya dando conforme al trabajo jornada a jornada.

Elllegó al futbol mexicano profesional. En conferencia de prensa, el Presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio Carter explicó cómo serán las primeras pruebas delen laque comenzarán en la Sub20."La FIFA nos pide certificación de los estadios. Donde va a estar la unidad móvil. Dónde van a estar los VAR (sic). En las jornadas seis, siete, ocho y nueve de la Sub20 se probará. Arranca mañana (hoy) en CU a las 15 horas. En tiempo real. Tiene que estar terminada estas pruebas en la fecha nueve", señaló Brizio.El presidente de la Comisión de Arbitraje no quiere dejar dudas a los clubes en cuanto al funcionamiento del VAR, por lo que visitarán cada club."Debemos de visitar a todos los clubes para explicarles qué es el VAR. No dejar nada que pueda quedar volando", explicó.Tras revisar que funcione en los estadios, se realizará una prueba piloto en la Liga MX en la Jornada 13 y 14 que serán realizadas del 19 al 21 de octubre y del 26 al 28 de octubre.Ahí se utilizará como si estuvieran certificados.Los juegos en los que será probado el sistema serán los siguientes:Jornada 13Atlas Vs. VeracruzQuerétaro Vs. Cruz AzulPachuca Vs. SantosAmérica Vs. XolosNecaxa Vs. LeónLobos Vs. ChivasPumas Vs. TigresMonarcas Vs. PueblaMonterrey Vs. TolucaJornada 14Santos Vs. MonterreyVeracruz Vs. PachucaNecaxa Vs. AtlasTigres Vs. LobosChivas Vs. MonarcasCruz Azul Vs. AméricaXolos Vs. PumasToluca Vs. QuerétaroLeón Vs. Puebla