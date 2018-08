Cómo cada año, las leyendas del Club León se reunieron en el corazón de la ciudad: en el Barrio Arriba, para celebrar el 74 aniversario de vida de los Esmeraldas.En un hecho poco habitual, se dio la presencia del primer equipo actual, encabezado por Mauro Boselli, mientras que del otro lado, los veteranos con la emoción a flor de piel, teniendo en el doctor Primo Quiroz y en Sergio Anaya a algunos de los más entusiastas."Me gustaría que fuera el miércoles", le decía Anaya a Boselli cuando se encontraron en relación a los goles que pudiese marcar el de Barracas ante las Águilas del América.Algunos otros emblemáticos que se dieron cita fueron Fernando Battaglia, Salvador Enríquez, Amador Fuentes, entre otros.Durante la celebración eucarística, el sacerdote hizo hincapié en la importancia del equipo en el corazón de la ciudad zapatera, mientras que el doctor Primo Quiroz dejó la encomienda de el siguiente año, celebrar el aniversario con el Estadio León, cosa que por el litigio le restó alegría a la celebración 74.VIVA VOZ"Estar con todos los compañeros es mucha felicidad. Yo espero ahora que el equipo León siga en el Estadio y a Mauro Boselli quiero felicitarlo porque cuando mete gol el equipo gana".Sergio Anaya, ex jugador"Estamos viviendo una situación muy difícil tanto deportiva como administrativamente. No estamos dispuestos a perder. Así es la vida pero estamos juntos y estamos vivos con muchos ex jugadores".Primo Quiroz, ex directivo"Extrañamos a los que ya no están. Aquí estamos y ahora esperemos que las cosas extra futbol no afecten. Nosotros trataremos de apoyar siempre al equipo este donde esté".Manuel Guillén, ex jugador