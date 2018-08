Gerardo Lugo: Un menjurje para la Fiera

Hoy al León le duele todo, le fallan las garras, la melena luce maltratada, los colmillos sin filo y la ferocidad apagada. Urge un remedio aunque sus domadores digan lo contrario.Bien dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores, pero también podemos recalcar que quien la conoce bien y a fondo, podrá gozar la dicha de las glorias de otros años.Si hurgamos en el baúl de los recuerdos quizá encontremos una receta para este mal que afecta en lo futbolístico y en lo anímico a un equipo tan querido como lo es el León.Empezamos con una pizca de sobriedad como la que tuvieron cancerberos como el “Mono” Arenaza, “La Tota” Carbajal y “El Chato” Ferreira, quienes con presencia y personalidad resguardaron la meta esmeralda sin trajes coloridos ni protecciones en sus manos.Añadimos unos buenos gramos de dureza y orgullo para defender, como la que sembraron en el terreno de juego esmeraldas como Antonio Battaglia, “Capi” Montemayor, “Mulo” Gutiérrez, Rafael Albretch y los “Hermanos Muerte” Gil y Efraín Loza.A esto le mezclamos una porción de clase y talento con el balón como lo derrocharon “Conrado” Muñiz, Rodolfo Moncada, “Capi” Luna, Alfredo Costa, “Chepe” Chávez y Manuel Guillén.También, unas cucharadas de veneno ofensivo para horadar las redes enemigas como el que tenían en sus tachones Marcos Aurelio, “Dumbo” López, Roberto Salomone, Luis “Chino” Estrada y Milton Queiroz “Tita”.Le agregamos unas cinco porciones de deseos de sobresalir como la de aquellos futbolistas que sacaron del hoyo al León para volverlo a la Primera hace casi tres décadas y que, incluso, algunos tuvieron que dormir en el estadio porque no tenían de otra. De aquí podemos tomar la sustancia activa del aplomo de apellidos como Fuentes, Castañeda, Peña, Costacurta, Turrubiates, Fabián y Uribe.De igual manera, le servimos tres vasitos de alegría, de la misma con la que deleitaron no sólo a la afición leonesa, sino a todo México, esmeraldas como Márquez, “Aris”, “Gallito”, “Gullit”, “Chapito” y Britos, así como elementos que aún visten de fieras como Boselli, “Chapo”, Nacho, Navarro y Yarbrough.A esta fórmula, la enriquecemos con la inteligencia y el atrevimiento que caracterizó a aquellos genios que le dieron al León una personalidad de campeón como José María Casullo, Antonio López Herranz, Víctor Manuel Vucetich y Gustavo Matosas.Para terminar y antes de licuar todo para crear una buena dosis, le ponemos dos porciones de arrojo, de ese que muchos jugadores que han hecho grande a este club se fajaron a media cintura para ganar, y si morían, lo hacían con el número de su espalda tocando el césped y su frente al sol.El pasado del León es un rugido fuerte del que esperamos haga despertar a jugadores y técnico que hoy defienden estos colores y a los que se les exige gallardía en el futbol que practican.Feliz aniversario, Fiera, 74 años y contando.@geraslugo