La hiriente pelea entre Rodolfo Pizarro y Antonio Carlos Santos en Twitter

protagonizaron una hiriente pelea a través de, demeritando sus carreras.La bronca tuitera inició cuando Antonio Carlos Santos, leyenda del América en los años 80, hizo una publicación en la que señalaba que era un exceso pagar 17 millones de dólares por Pizarro, refiriéndose lo que le habrían pagado los Rayados del Monterrey a las Chivas.Un aficionado respondió al comentario señalando que Antonio Carlos Santos jugó para 13 equipos y sólo con uno (América) pudo quedar campeón. A su vez, Pizarro lanzó este comentario: "Te faltó poner que (Santos) busca trabajo, para que siga criticando mas".A ello, el veterano americanista respondió al poco tiempo, señalando: "Claro es más decente pedir que engañar porque de futbol no hablamos, (PIzarro) tendría que volver a nacer para jugar 10% de lo que yo jugaba".Pizarro no se dejó y respondió con ironía: "Sííí, tú eres un súper crack! Justo estoy viendo tus videos cuando jugabas en el Madrid, eras muy bueno, felicidades! Le daré likes a tus videos de YouTube, bendiciones".El americanista siguió la pelea, esta vez recordando su paso por el futbol europeo. "Gracias, tienes razón, yo fui un crack, más no para el Madrid, por eso jugué en el Porto, Japón, América endonde pude ser el mejor, pero tú jamás podrá jugar como yo, porque tu juego es para un equipo chico como tú".Luego del hiriente comentario, Pizarro cerró la discusión con más ironía: "Sí vi que jugaste 10 partidos en el Porto! Qué envidia !! Y en Japón? Wowww! Con Oliver Atom? Eres un crack, Jajajaja, lo único que te falta es ser feliz".