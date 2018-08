Con Messi como principal ausente, la UEFA anunció a través de las redes sociales la terna final que compite por el galardon al mejor futbolista de la UEFA en la temporada 2017-2018. Desde el nuevo formato de premiación instaurado en 2011, el jugador del Barcelona estuvo siempre entre los finalistas con la excepción de las temporadas 2013/14 y 2015/16.



El portugués Cristiano Ronaldo, el croata Luka Modric y el egipcio Mohamed Salah, son los finalistas.

Modrić. Ronaldo. Salah.

Who deserves to be UEFA Men's Player of the Year 2017/18?



️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 30 August