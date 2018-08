Oswaldo Alanís se desvincula del Getafe y se queda sin equipo

Las cosas van de mal en peor para el futbolista mexicano, Oswaldo Alanís, quien después de no entrar en planes del técnico del Getafe de España, hoy informó el club que terminó la relación contractual con el ex de Chivas.



Alanís llegó al Getafe después de no cerrar un acuerdo con Chivas la campaña anterior y buscar una oportunidad en el viejo continenete. Alanís chó con el Getafe en el mercado de verano; sin embargo a través de un comunicado la escuadra española informó la desvinculación del defensa azteca. "Oswaldo Alanís Pantoja “ALANÍS” y el Getafe CF llegan a un acuerdo por lo que el futbolista deja de pertenecer a la entidad azulona. Desde el Getafe le deseamos lo mejor en su nueva trayectoria deportiva", dice en el comunicado.



Alanís tiene aún diez días para encontrar acomodo en algún equipo, sin olvidar que Chivas en la Liga Mx ya le abrió las puertas al michoacano para que regrese al balompié nacional.