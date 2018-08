.@jmartinez_leon sabe que un triunfo sobre el @ClubAmerica sería el mejor regalo de aniversario para los aficionados del @clubleonfc. pic.twitter.com/kR578ON7zf — Super Deportivo a.m. (@superdeportivo) August 21, 2018

En pleno festejo por eldelespera que el mejor regalos ea una victoria sobre el, su rival de este miércoles en el Nou Camp."El regalo más grande sería un triunfo el miércoles, hay proyectos que se mencionan (un nuevo estadio) pero el mejor resultado con la gente es un triunfo ante América", comentó Martínez Murguía después de la celebración religiosa por el aniversario del León."No estamos en el mejor momento, pero tenemos un equipo bien conformado que esperemos siga dando alegrías a esta afición. Yo me dedico cien por ciento a esto. Han habido buenos momentos y malos, y ahora estoy bastante satisfecho con lo que se ha hecho en nuestra administración", añadió el directivo.Hasta el momento, luego de cinco jornadas en el Apertira 2018, León sólo tiene una victoria y un empate, contra cuatro derrotas, pero Martínez Murguía no presiona a su técnico, Gustavo Díaz, y espera que el apoyo de la afición se mantenga."Nosotros no estamos felices con los malos resultados. Yo creo en los proyectos y mientras se den los resultados que uno espera, hay que ver, si no, se pueden ir tomando decisiones. Tenemos un mal arranque de torneo, pero esperemos que el miércoles cambie la situación"", remató."Esta bien que (los aficionados) vayan al estadio a exigir. Ojalá que se le pueda dar la vuelta a este torneo y contra América los muchachos se motivan. Hay varias cosas que sirven y es automático. No iniciamos y es necesario dar un buen partido".