recién vive su temporada de debut con los, pero su técnico,, presiona al mediocampista para que consiga sus primeros goles en elAl llegar a Guadalajara, donde los Rayos enfrentarán a las Chivas en la Jornada 6, Leaño alabó la adaptación de Peña a su sistema, aunque al mismo tiempo recalcó que el Gullit debe aprovechar la oportunidad que le da el equipo hidrocálido.“Debe ser capaz de aprovecharla (la oportunidad) porque aparte se lo dije, tiene que hacer diferencia y no me puedo conformar con que solo tenga tiros a la portería, debe meterlos y tiene la capacidad de hacerlo ante Chivas y contra el que sea. Hoy es Chivas, pero si queremos hacer cosas importantes, tenemos que buscar el triunfo”, señaló el entrenador en declaraciones a ESPN.“Ya veremos el partido si nos da para que inicie, juegue, estamos en ese análisis, pero Carlos no es un jugador al que se le olvide jugar al futbol, tiene 28 años y tiene muchas ganas de volver a ser el mejor jugador de la Liga que ya fue en algún momento y lo que estamos haciendo es apoyarlo, darle las herramientas y arroparlo, exigirle mucho y llevarlo en un proceso", añadió Leaño, refiriéndose a los problemas extradeportivos que ha tenido Peña, quien fue rechazado por el Cruz Azul al presentaron un grado de alcoholismo."Dijimos que no lo íbamos a exponer desde el principio, lo pusimos nuevamente a jugar, hizo goles importantes (con el equipo Sub20), agarró ritmo y el partido pasado se vio bien. Para el futbol mexicano es una gran noticia que Carlos Peña esté bien”, agregó Leaño, quien además, también según ESPN, se quitó mérito por el resurgir de la carrera de Peña, quien llegó a ser mundialista por México en Brasil 2014.“El ochenta por ciento (del mérito) es de él y el veinte por ciento restante es de Dios, yo nadamás lo acompaño”, dijo.Chivas y Necaxa se enfrentan esta noche en ele stadio Akron.