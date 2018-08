No eran balazos, sino motos tronadoras, dicen en Celaya

Q no fueron balazos. Q fueron cohetes. Q poca madre mentir tras lo sucedido en Celaya pic.twitter.com/6lYB9sWqoT — FERNANDO SCHWARTZ #másfuerteqnunca (@fersch_4) August 19, 2018

La directiva de Celaya insiste en que no fueron balazos los que se escucharon afuera del estadio Miguel Alemán, luego del juego ante San Luis, sino que los aficionados confundieron el sónido de motocicletas con detonaciones por armas de fuego.“Jamás hubo detonaciones de armas de fuego. Se ha corrido el rumor pero no es verdad. La Policía Municipal tiene una forma de sonar las motos para ahuyentar a la gente, es la información oficial. Jamás hubo detonaciones ni dentro ni fuera del estadio", dijo Eduardo Palacios, coordinador deportivo del Club Celaya.Además, señaló que en el Club Celaya sienten mucha tristeza por los hechos, pues cree que lo sucedido va en contra de su filosofía y buscarán la forma de no volver a pasar por alguna situación similarA través de redes sociales, sin embargo, circulan videos en los que se ve cómo policías municipales le apuntan a aficionados con armas de fuego, además de que un hombre resultó herido de bala en una pierna.Luego de la pelea entre seguidores del Celaya y el San Luis, sucitada el sábado por la noche, las autoridades municipales comentaron que no se habían dado detonaciones de armas de fuego, sino que estallaron cohetones, lanzados por las porras.