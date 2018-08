El 3-0 que se llevó el León ante el Cruz Azul puede considerse un marcador engañoso, al menos así lo ve el mediocampista peruano Pedro Aquino.Para el mundialista, León dio un buen partido en el estadio Azteca, en la Jornada 5 de la Liga MX, y la expulsión de Alex Mejía, así como errores defensivos, cortaron el accionar esmeralda y derivaron en la tercera derrota del León en el torneo."Durante los primeros minutos fue León (el que dominó), pero luego cometimos errores. Yo creo que que Cruz Azul no fue superior a nosotros y el equipo anduvo de la mejor manera. Superiores no fueron, solamente las que tuvieron, las metieron", dijo Aquino, titular en ese juego.La victoria de la Máquina, líder del Apertura 2018, se escribió con un doblete de Elías Hernández y un agónico tanto de Milton Caraglio. Por los locales, Gerardo Flores fue expulsado recién a los 20 minutos, pero León no aprovechó sus superioridad numérica y antes de terminar el primer tiempo, Mejía también se fue a las regaderas."Yo creo que fue un resultado que no nos favoreció. Tenemos un gran equipo y por una desconcentracíon sucede esto. Creo que tenemos un equipo que puede luchar contra los grandes de México", añadió Aquino antes de iniciar el entrenamiento de este lunes en la Casa Club del León.Ahora, los Esmeraldas se preparan para enfrentarse al América el próximo miércoles.