Lista de ganadores de los Premios MTV a los Videos Musicales, que se entregaron el lunes en el Radio City Music Hall en Nueva York, en las categorías principales.Video del año: Camila Cabello, “Havana”.Artista del año: Camila Cabello.Canción del año: “Rockstar”, Post Malone con 21 Savage.Mejor artista nuevo: Cardi B.Mejor colaboración: “Dinero”, Jennifer López con DJ Khaled y Cardi B.Mejor video pop: Ariana Grande, “No Tears Left to Cry”.Mejor video de hip hop: Nicki Minaj, “Chun-li”.Mejor video latino: “Mi gente”, J Balvin y Willy William.Video con un mensaje: Childish Gambino, “This is America”.Canción del verano: "I Like It", Cardi B con Bad Bunny y J Balvin.Artista “Push” del año: Hayley Kiyoko.Premio Michael Jackson Video Vanguard: Jennifer López.