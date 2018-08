desató una ola de comentarios de apoyo y crítica del público.

ella reclamó que en el video la hicieron ver como que no tenía nada, aunque ella tenía un fuerte dolor que apenas le permitía caminar.

Galilea Montijo

'porque lo que todos los días me pregunta mi mamá es ¿cómo sigues?, hija no hagas nada, y tiene que estar lejos con todas sus preocupaciones (...) esas son mis razones'.

Lo que desató críticas fue que Irina se quedó en su postura y dijo 'no' a la competencia.



Wey, esa tal Irina Baeva es una soberbia tremenda, aparte de grosera. Que perdedora. #MiraQuiénBaila

— Andrea (@nferx) 20 de agosto de 2018



Soberbia es lo que muestra Irina Baeva con su actitud... Yo la veo caminando bastante bien #MiraQuiénBaila

— Elizabeth Gonzalez (@lizzie0323) 20 de agosto de 2018

Irina Baeva salió de una manera muy polémica del programa de Televisa 'Mira Quién Baila', y es queDurante el programa se transmitió un corto en el que se mostró a Irina en una cita con el médico, quien le dijo que pese al fuerte dolor que está sufriendo en los últimos días, no tiene una fractura.Luego del cortoLos jueces respetaron su decisión pero aún así dijeron que en la vida 'hay que morir en el escenario' y que no entendían ni compartían su actitud. A decir de ellos al parecer Irina no quería seguir en el programa.Lolita Cortés incluso mencionó a, que 'salió al escenario en silla de ruedas' una vez, pero Irina dijo que ella tampoco quería mostrarle a su madre, a 11 mil kilómetros que está lastimadaRosie Rivera e Irina estaban nominadas, y el público decidió salvar a Irina.La actriz agradeció los comentarios de apoyo, que también recibió, y dijo que de verdad no puede bailar.