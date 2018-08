Ivonne Montero procederá contra periodista que ventiló audio de su reacción

"El proceder de esta persona no tiene palabras. Vamos a proceder legalmente por haber invadido un momento tan delicado"

nunca le comentó que la estaba grabando. "Es una infamia, una falta de ética, no hay respeto al dolor ajeno, no hay lealtad"

"El dolor de mi familia y mi hija no es carnada de nadie. Mis sentimientos no están a su merced. Eso lo decido yo, lo que diga y publique de mi hija lo decido yo, no tú".