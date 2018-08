Jennifer Lopez se vistió de oro y cantó en los MTV Music Video Awards

Jennifer Lopez es la chica dorada en el escenario en su presentación en los MTV Music Video Awards en el Radio City Music Hall on Monday en Nueva York.

La artista de 49 años fue la ganadora del premio Michael Jackson este año y cantó uno de sus más grandes hits durante el show.

Jennifer protagonizó su show con canciones como “Waiting for Tonight” seguida por “On the Floor,” “Dance Again,” “Ain’t Your Mama,” a snippet of “Booty,” “Love Don’t Cost a Thing,” “Get Right,” “All I Have,” “Jenny From the Block,” “I’m Real,” “Ain’t it Funny,” y finalmente, “Dinero.