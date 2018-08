una peluca del mismo color que le llegaba hasta la cintura, un vestido plateado de látex y zapatos de tacón transparentes

no quiso salir del restaurante en el Ferrari en el que llegó, por lo que se cambió al Lamborghini.

yellow lambo Una publicación compartida de Kim Kardashian Snapchats (@kimkardashiansnap) el 18 Ago, 2018



“Tuve que conseguir un lambo verde para que combinara con mi cabello”

Kim Kardashian iba a cenar en Miami y eligió un atuendo que se está volviendo nota en sí mismo.Se bajó de su Lamborghini verde neón con, y bueno, no pudo 'no llamar la atención'.Los zapatos, por cierto, son de la marca Yeezy, creada por su esposo Kanye West.Kim cenó en el lujoso restaurante Prime 112 con el empresario Dave Grutman, Jonathan Cheban y con su amiga Larsa Pippen.Aunque había dicho que no le gustaban las pelucas, su historia de Instagram dice lo contrario. La polémica integrante del club Kardashian, al parecer