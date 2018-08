Policía de León acumula quejas por abuso de autoridad

“Durante el proceso se presentan pruebas, testigos e incluso impugnaciones, así que son relativos los tiempos de cada caso”.



“Nuestro Centro de Investigaciones recientemente ha propuesto una actualización a nuestro protocolo de uso de la fuerza, el cual ya fue enviado al Instituto de la Mujer, a la Dirección de Policía, a Control de la Legalidad, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, etcétera, para que nos retroalimenten si ven necesario agregar algo al manual, para darle certeza”.

Un hombre que fue sorprendido robando un vehículo en la vía pública, pasó de ser delincuente a una víctima ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).El detenido se quejó ante la Procuraduría por el mal trato que recibió por parte de los elementos de Policía Municipal que lo arrestaron, quienes le provocaron lesiones internas y externas en todo el cuerpo, aun cuando no puso resistencia a la detención, señala la declaración.Al respecto, el pasado 8 de marzo la PDHEG resolvió a favor del detenido, bajo el número de expediente 125/17-A.La recomendación fue dirigida al alcalde Héctor López Santillana, quien tuvo que girar instrucciones por escrito a fin de que se sancione pero previo se tuvo que iniciar un procedimiento disciplinario administrativo, es decir, que se inicie una investigación por parte de las autoridades para sancionar a los dos oficiales involucrados por la violación del derecho a la integridad y seguridad personal, esto por las lesiones causadas a la víctima.El 12 de mayo de 2017, a las nueve de la noche el denunciante ingresó a los separos donde el médico determinó y acreditó la presencia de aliento alcohólico discreto, moretones en la cara e hinchazón.También presentaba lesiones en la cabeza y cuerpo, además de sangrado nasal y bucal.De los dos elementos que lo detuvieron, sólo uno de ellos se presentó a declarar, quien admitió haber detenido y esposado de pie sin poner resistencia, a varias personas, entre ellas el ladrón del auto.Además aclaró, aunque sin precisar, que dos de las personas detenidas ya estaban golpeadas.El otro oficial involucrado fue citado tres veces pero no se presentó.A dos meses de que termine la actual Administración, el Municipio ha recibido 391 quejas por abuso de autoridad y lesiones, en promedio 12 por mes.Fueron 325 contra la Policía, otras 61 para Tránsito y 5 donde se involucró a ambos.Al respecto, Juan Sámano Gómez, director de Asuntos Internos, mencionó que es frecuente el maltrato físico en las denuncias por abuso de autoridad que suceden en los procedimientos de detención entre la resistencia del ciudadano y el uso de la fuerza.Explicó que la Procuraduría de los Derechos Humanos es sólo una de las cuatro vías para presentar una denuncia por abuso de autoridad, pues las resoluciones son que el Municipio inicie su propia investigación administrativa del caso y sea quien sancione.Otra alternativa es a través de la Contraloría y Asuntos Internos de manera presencial, y por vía digital en el portal del Municipio.Incluso el Director mencionó que se inician de oficio las denuncias que se publican en los medios de comunicación por este tema.Además de las denuncias ciudadanas, existen las de elementos o funcionarios contra sus propios compañeros, las cuales son puestas directamente en Asuntos Internos.El quejoso realiza una narración de hechos donde es importante ubicar el número de unidad e incluso el nombre del elemento, posteriormente se ingresa a los archivos de Seguridad Pública para que la víctima lo identifique, lo que ayuda a agilizar la investigación.Cuando la denuncia es digital se contacta a la víctima para que acuda a las oficinas de Asuntos Internos a fin de realizar la misma acción.El Director explicó que estas investigaciones son de carácter judicial administrativo, por lo que los tiempos para la resolución son relativos, lo máximo que puede tardar son hasta dos años.Una vez que concluye la investigación, la Secretaría Técnica propone resoluciones de acuerdo al caso; sin embargo, dijo, son los integrantes del Consejo de Honor y Justicia que por unanimidad deciden la sanción, la cual puede ser la que se propuso o la que ellos determinen para notificarle personalmente al elemento.El reglamento del Consejo de Honor y Justicia, en su Artículo 28 sobre faltas y conductas graves, señala la separación definitiva o la suspensión de 3 a 90 días.La directora de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, Leilani Tortolero García, aseguró que, desde una solicitud para ingresar a la Academia o reclutamientos, los interesados pasan por varios filtros donde acreditan su integridad física, mental y emocional, de lo contrario no son aceptados.Tortolero García explicó que al concluir el proceso interno se hace una evaluación de confianza a través de Centro de Control y Confianza, donde también se aplican pruebas y entrevistas psicológicas, así como proyectivas.Comentó que durante la formación de los policías y tránsitos se observa el desarrollo y desempeño del cadete para saber si presenta alguna situación que amerite su atención y darle el seguimiento correspondiente.Señaló que una vez que egresan, es la Dirección de Policía quien da seguimiento y atención psicológica y médica ante situaciones de estrés y ansiedad, principalmente.La Directora mencionó que por normativa y apegados al programa, todos los elementos de seguridad deben de estar actualizados y evaluados para acreditar su formación en competencias policiales donde están inmersos los protocolos de actuación del uso legal de la fuerza, los cuales son seis y van desde lo verbal, tocar, hasta lo letal.Adicionalmente, señaló que la Academia cuenta con un Centro de Investigaciones donde continuamente se están actualizando para capacitar a los elementos.