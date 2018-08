“Aparte de que aperturamos un servicio, los procesos de construcción ya van acelerados. Tenemos que echar mano para hacer llegar un servicio, dar la garantía de llevar unos edificios”, reiteró.



“Las familias demandaban el servicio, se habilitó y están contentos. La comunidad dimensionó que a la par arrancaba la obra”, sostuvo Trujillo.



“Es incómodo para los niños, además varias veces suspendieron las clases cuando llovía muy fuerte y de hecho mi niño ya no quiere ir; va a pasar a segundo de primaria, pero espero que ya le toque estar en salón porque parece que ya están listos”, comentó Alicia Lira.



“Ellos se quejaban mucho de que no les gustaba ir así a la escuela pero es lo más cerquita que tenemos. Lo que falta todavía es una secundaria porque mi hija ya dejó las aulas móviles pero le tocó ir a la secundaria 3, una que está atrás de la Flexi, en la colonia Oriental. Va a tener que tomar hasta dos camiones”, lamentó.



“Está bien que nos estén haciendo las escuelas, nada más el detalle es que muchas de las personas se vienen de Las Joyas para acá y cuando nosotros queremos meter a nuestros niños ya no hay cupo y pues en lo que terminan las escuelas, ¿qué hacemos?”, opinó Cecilia.



“En las aulas móviles es el kínder, pero lo que han comentado es que ahí nada más van a estar unas tres o cuatro semanas de este ciclo escolar y que ya van a inaugurar el kínder aquí abajo, pero deberían de darnos prioridad a quienes ya compramos casa aquí para alcanzar lugar”, consideró Elena, quien dijo que su hija ingresará al jardín de niños.

Casi 600 alumnos regresarán hoy a clases en aulas móviles, debido a que en sus colonias la escuela está en construcción.Fernando Trujillo Jiménez, delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en León, defendió el uso de las aulas, pues aseguró que además de acercar el servicio a las familias, su implementación da pie a la inmediata construcción del plantel educativo.De las escuelas que están en construcción informó que los avances han sido muy buenos y esperan poder entregar pronto los espacios adecuadamente.Las colonias donde los alumnos aún deberán tomar clases en estas aulas son: Refugio de San José, San José de los Sapos, Jardines de San Juan, Cumbres de la Gloria, Villas de San Juan y Las Joyas.El funcionario reconoció que el único plantel donde han tenido problemas para continuar las obras es en la secundaria de Brisas del Campestre, pero dijo que no está dentro de sus posibilidades apresurarlas, porque fue incumplimiento del fraccionador que no entregó el terreno.Reiteró sin embargo que ya se cuenta con un espacio para comenzar a edificar el inmueble y que el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (Inifeg) está por anunciar el arranque de la obra.Respecto a la primaria y preescolar de esa colonia, Trujillo dijo que continúan en contacto con el área de Desarrollo Urbano y esperan que a más tardar en un mes el Ayuntamiento done el predio para iniciar los proyectos ejecutivos y dimensionar la construcción.Otro proyecto al que también ha resultado difícil darle continuidad es la secundaria en Vista Esmeralda, en Las Joyas, donde a pesar de que ya fue construida una primera parte, aún falta conseguir un terreno; por eso se instalaron aulas móviles.Sobre los proyectos próximos a entregar destacó la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) que es para la educación inicial y por tal motivo no puede ser entregado hasta que esté concluido. El avance actual es del 72% y se ubica en Villas de San Juan.Por último, sostuvo que las aulas móviles han permitido construir escuelas de calidad, sin interrumpir la prestación del servicio.Como ejemplo habló de una escuela en la colonia 10 de Mayo, donde había otra que carecía de varios servicios y las instalaciones ya eran viejas, procedieron con las aulas y ahora los estudiantes disfrutan de una construcción de calidad.Ante la falta de planteles o cupo en escuelas de fraccionamientos o colonias de reciente creación, ubicadas principalmente en la periferia, niños y niñas se ven en la necesidad de soportar calor y lluvia al estudiar en aulas móviles.Jardines de San Juan y Loma Dorada son algunos ejemplos en los que padres de familia coincidieron que las cajas de carrocería adaptadas como salones son incómodas para los pequeños, incluso algunos señalaron que esta situación desmotiva a los niños a asistir a clases.Ana Claudia Mireles, vecina de la calle Jardín del Sol, compartió que sus hijos estudiaron el sexto y primer grado de primaria en dichas aulas, sin embargo confía en que pronto ya estén listos los salones.Vecinos de Jardines de San Juan destacaron la necesidad de una secundaria en esta colonia, pues las más cercanas son la 21 de Villas de San Juan y la 18 en Ampliación San Francisco, por lo que urgen a las autoridades estatales y municipales a la creación de la misma.En Loma Dorada, sobre el bulevar Loma Imperial, se contabilizaron ocho aulas móviles en un pequeño predio, donde los niños de ésta y otras colonias aledañas cursan el preescolar.En el lugar también se puede observar que hay dos sanitarios y un par de columpios.Los colonos de Loma Dorada dijeron que a pesar de que ya cuentan con una secundaria y de que están en construcción un kínder y una primaria, resultan insuficientes, pues en los planteles más cercanos les informan que ya no tienen lugar.