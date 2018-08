Pero la que más llamó la atención es la de “resistencia al resbalamiento con un índice de 0.3 en plano sobre piso de cerámica mojado con solución jabonosa”.



“A quién le interesa competir si de entrada tiene que invertir 30 mil pesos sin la certeza de ganar, pues claro que a nadie le interesa participar. No puede ser que en una ciudad zapatera como León no haya quien le interese, nos quedó claro que no es porque no quieran sino porque resulta muy caro participar.

“Ya con la solución que le dimos de declararla cancelada (la licitación) nos permite sacar bases más adecuadas a la vida real donde ya no se exijan pruebas de Ciatec, simplemente con que cumplan con una norma, que esté certificada la empresa que va a competir y que diga estas son mis medias botas, mi choclos, nos evitamos esas pruebas”, dijo Luis Lorenzo Sandoval Ascencio, consejero ciudadano y miembro del Comité de Adquisiciones, al referirse a los requisitos que se habían impuesto para concursar el calzado para los elementos de seguridad.



“Si pone dureza menor, prácticamente se va a atorar, tiene mucho que ver la formulación de la suela, pero también tiene mucho que ver el diseño, hay diseños lisos, sin relieve, es más fácil que se deslice.

“Influyen mucho las dos cosas, diseño y formulación, no van por separado”, explica Rodolfo Tinajero, Director de Servicios Tecnológicos de Ciatec.

A pesar de que León es la ‘Capital del Calzado’ en el país, laa undelasLosadquiridas recientementepor la empresa, pero se le compraron a la empresa Comercializadora Industrial Zacatecas, a un costo deAunque la compra se licitó, al final el Municipio asignó el contrato de manera directa con el argumento de que los concursantes no cumplían con las rígidas especificaciones que exigía la convocatoria, que estableció la Secretaría de Seguridad Pública de León.La empresa ganadora no es fabricante, se formó en 2011 y su objeto social, según su acta constitutiva, es laEl Municipio de León pagó a una comercializadora de ZacatecasEl costo total fue de, recursos provenientes de la Federación a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) 2018.El 21 de junio, el Municipio de León lanzó la convocatoria nacional de la licitación para la adquisición de Uniformes y Equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública de León, en la cual se contemplaba la compra de camisas, camisetas, botas y cascos para los policías y los agentes de Tránsito.Siete empresas presentaron sus propuestas, incluida la Comercializadora Industrial Zacatecas, que ofreció vender las botas a un costo de 684.40 pesos.De acuerdo con el acta del fallo, la única empresa que cumplió con todos los requisitos en el caso de las botas fue la comercializadora zacatecana.Sin embargo, el Comité de Adquisiciones decidió no dar el contrato por lo que al ser esta la segunda convocatoria de la licitación se autorizó realizar la compra directa.Al final se eligió a la misma empresa, Comercializadora Industrial Zacatecas.El problema por el que otras empresas no obtuvieron este contrato fue por los excesivos requerimientos técnicos que establecía la convocatoria, entre ellas 13 pruebas de laboratorio, expedidas por el Ciatec.Debían de comprobarse pruebas de espesor, desabsorción del agua, resistencia a la flexión y el desgarre y de resistencia al desprendimiento de la suela, entre otras.Workman, la compañía que fabricó los zapatos, es una compañía afiliada a la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, donde aparece con la razón social José Miguel Meza González.Su sede es Tierra Blanca número 1324-B, en la colonia San Miguel.Según el listado de empresas certificadas de Ciatec, tiene cuatro tipos de certificados:-Calzado de Protección Tipo I (Calzado Ocupacional), Marca: WORKMAN-Calzado de Protección Tipo II (Calzado con Puntera de Protección), Marca: WORKMAN-Calzado de Protección Tipo III (Calzado de Protección Dieléctrico), Marca: WORKMAN,-Calzado de Protección Tipo VII (Calzado de Protección Antiestático), Marca: WORKMANLa norma de deslizamiento es una norma europea conocida como UNE-EN ISO 13287:2013; su aplicación cuesta alrededor de 1,200 pesos por par más IVA.La realización no lleva más de una hora, pero durante las 48 horas previas a su aplicación el calzado debe estar a 23 grados Celcius y a 50% de humedad relativa.El examen se realiza en una máquina especial supervisada por un técnico que aplica la prueba mecánica-eléctrica e interpreta los resultados.Ciatec es el único centro de investigación en México que puede realizar la prueba, debido a su especialización en el sector calzado.En América Latina solo la tienen también en Brasil.Se utiliza básicamente para calzado industrial o de seguridad y tiene como objetivo identificar la capacidad que tiene el calzado para evitar un resbalamiento de la suela o incluso tropezones.Se debe evitar que la suela sea tan adherente al suelo que vaya a provocar que se tropiecen las personas, pero también que no sea fácil resbalar en ambientes, sobre todo húmedos.La prueba se hace en piso seco y en otro contaminado con una sustancia jabonosa.Para que la suela logre pasar la prueba es fundamental que combine diseño y formulación específica para este tipo de zapato, lo que se consigue con las propiedades físicas y químicas que tenga la fabricación.